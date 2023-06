– Hans markedsverdi har vokst ut av våre hender

Når Lise Klaveness drar til Istanbul for å se Erling Braut Haaland (22) spille Champions League-finalen, vil «fotballhjertet briste av stolthet». Men én ting bekymrer fotballpresidenten.

– Erling har skjemt oss litt bort ved at han er, etter mine vurderinger, den beste vi har nå i verden. Han er den mest profilerte spilleren, den dyreste og den mest avgjørende spilleren, sier Lise Klaveness til TV 2.

NUMMER 1: Erling Braut Haaland feirer 2-0 scoringen mot Sverige på Ullevaal. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

TV 2 møter den norske fotballpresidenten før hun skal reise til Istanbul med en samlet delegasjon fra Fotballforbundet.

Sammen skal de overvære den norske gullkalven på den aller største scenen.

– For alle nordmenn som elsker fotball er det stort, sier hun.

– Har dere tenkt spesielt rundt hvordan NFF skal bruke Haaland som et sponsorobjekt fremover?

– På mitt nivå tenker ikke jeg på det. Men han er en vandrende rekrutteringsmaskin i Norge, det er klart. Det er en uvurderlig vitamininnsprøyting til talentutvikling, Landslagsskolen, klubbene, å ha et slikt forbilde.

IDOL: Klaveness mener Haaland er en «vandrende rekrutteringsmaskin». Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Klaveness poengterer at forbundet skal gjøre «utrolig mange rekrutteringskampanjer og spytte inn utrolig mye penger i talentarbeidet for å kunne kompensere for en sånn helt».

– Barn er kresne, de vil ha stjerner som virkelig skinner. Men selvfølgelig er det markedsfolk hos oss, får jeg håpe, som tenker på hvordan man skal promotere våre profiler i landslagssammenheng – for vi har ham jo på hver landslagssamling.

– Kommer aldri til å kritisere

I forkant av finalen, har debatten rast omkring Manchester City sine eiere, og om klubben lar seg bruke.

Haaland har også selv fått spørsmål, etter overgangen fra Borussia Dortmund.

MARKERING: Haaland markerte støtte til menneskerettigheter sammen med det norske herrelandslaget. Foto: JORGE GUERRERO

Lise Klaveness, som har vært en av de fremste i kritikken mot FIFAs tildeling av Qatar-VM, er tydelig på at hun på ingen måte setter sportsvasking i kontekst med Haaland sitt klubbvalg.

– Jeg kommer aldri til å kritisere enkeltspillere, det er ikke min rolle å gjøre det. Jeg er kjempestolt av at vi har en så god spiller som kommer fra Norge, og har ikke tenkt til å velte et ansvar over på en enkeltspiller fordi det vil gi veldig masse klikk og oppmerksomhet fordi han har den plattformen han har.

QATAR-KRITIKK: Lise Klaveness i Doha ifb med Fotball-VM i Qatar 2022 Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Fotballpresidenten påpeker at problemstillingen gjelder veldig mange spillere, ikke bare Erling Braut Haaland.

– Det er noe vi idrettspolitikere er nødt til å lene oss inn i, sammen med media og sponsorer. Hva vil vi med fotballen fremover? Og hvordan skal vi sørge for at disse landene selvfølgelig er velkomne som alle andre, men at de ikke sitter på alle sider av bordet og tar vekk det som vi synes er det viktigste, sier Klaveness.

Og utbroderer med at det viktigste er demokrati, opprykk/nedrykk, fotball for alle og at det ligger en bred fotballinteresse i bunn.

– Og selvfølgelig at fotball ikke blir brukt til maktmisbruk og overdekning av menneskerettighetsbrudd.

Selger spillere for tidlig

Nylig verdsatte Analysebyrået CIES Football Observatory, Erling Braut Haaland til verdens mest verdifulle fotballspiller, til 245,1 millioner euro (2,9 milliarder norske kroner.)

– Han kommer fra ikke et kjempestort akademi, men har gått gradene. Så skal han og alle de rundt ham ha all ære. Samtidig så viser han veldig tydelig hva et flaggskip betyr og hva en helt betyr for hele den norske modellen, mener Klaveness.

DEN NORSKE MODELLEN: Erling Braut Haaland fra tiden som Bryne-spiller. Foto: HANDOUT

– Hvordan tenker NFF rundt hans markedsverdi og hvordan dere skal bygge på det?

– Hans markedsverdi har vokst ut av våre hender, det er vanskelig for oss å relatere oss til, sier Klaveness.

Det er også noe som bekymrer henne.

– Bærekraften i europeisk fotball er truet, ved at lønningene har doblet seg på veldig kort tid. Men også at den norske fotballmodellen ikke henger helt med på det.

Klaveness mener det er hennes ansvar å tenke på hvordan man kan få flere norske lag til å lykkes internasjonalt.

– Vi var der på 90-tallet. Vi har sett land som går forbi oss. Så selv om vi har talenter som virkelig gjør det bra på både herre og damesiden, så er det min jobb å være ærlig på at vi ikke skal være naive. Det er mange land som har gått forbi oss. Vi selger spillere for tidlig ut, for billig.

VIL LENGRE: Klaveness vil se flere norske lag som lykkes internasjonalt. Foto: Terje Pedersen

– Der stopper min tanke rundt Erling



Derfor diskuterer hun nå mye med generalsekretær Karl Petter Løken om hvordan de kan gjøre forretningsmodellen for Eliteserien og Toppserien enda bedre.

– At en norsk spiller er best i verden, der stopper min tanke rundt Erling. For øvrig tenker jeg mer i et økonomisk økosystem, hva tåler den internasjonale fotballen og hvor ligger Norge i den?

– Tre norske spillere i Champions League finalen (damer og herrer) fra lille Norge, det er jo litt unikt?

– Vi har hatt noen talenter som virkelig har nådd det øverste nivå siste årene og det tror jeg ikke er tilfeldig. Så vet jeg samtidig vi sliter med å få lagene våre langt nok til at den norske modellen vår lønner seg. Så jeg tenker begge deler.