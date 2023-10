Hangeland beklager til supportere: – På ingen måte meningen

SORRY! Brede Hangeland presiserer hva de mente med supporterformuleringen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

«Både supporter-grupper og kommersielle partnere bekrefter i høringsrunden at finale i mai er mer attraktivt.»

Denne setningen skapte reaksjoner etter at Hangeland-utvalget la frem sin innstilling fredag i forrige uke.

Utvalget ble nedsatt i vinter, og skulle se på mulige endringer i terminlisten i norsk fotball.

«Hangelandutvalget har levert sin innstilling, og foreslår blant annet cup med start høst og finale vår. Til vår store overraskelse skjer dette blant annet etter ønske fra supporterne», skrev Norsk Supporterallianse (NSA) på Twitter/X.

– Ikke meningen

I TV 2-podkasten «Fotballrådet» beklager Brede Hangeland.

– For å ta det med en gang: Jeg så at NSA reagerte, og det forstår jeg. NSA har levert et høringsinnspill, og de ønsker ikke å snu cupen. De reagerte på den formuleringen, som kanskje var litt upresis, sier Hangeland.

Han utdyper om hva som ligger i formuleringen:

– Det handler kun om når finalen avvikles. Husk på det, på det punktet der. Ganske mange supportere synes isolert sett at det er bedre å være på Ullevaal i mai enn desember. Det er det som ligger i det punktet der. De kommersielle partene er klokkeklare på at det er bedre med finale i mai enn desember.

– Jeg må beklage at noen supportere føler seg litt tråkket på av den formuleringen. Det er på ingen måte meningen å misrepresentere høringsinnspillet eller noe sånt. Det er ganske enkelt en formulering som prøver å ta innover seg at noen, og ganske mange supportere, synes det er bedre å sitte på Ullevaal i mai enn i desember, forklarer Hangeland.

Hangeland-utvalgets cup-innstilling Runde 1-7 videreføres, slik det er i dag. Men det legges om til høst/vår. Runde 1-2 spilles i august-oktober. Resten, runde 3-7, spilles i mars-mai. Runde 3/4 spilles før internasjonal periode i mars. Runde 4/5 i april, runde 6 månedsskiftet april/mai. Finalen avvikles på Ullevaal i mai. Runde 1 og 2 settes opp av NFF, mens det fra runde 3 er ren trekning.

Bortekampprinsippet avvikles, slik at det fra runde 3 er ren trekning, også hva angår hjemme/borte. En arbeidsgruppe utreder et utvidet, regionalt kvalifiseringsspill før ordinært NM starter på høsten. Kilde: Eliteserien.no

Motstander

Styreleder i Lillestrøm, Morten Kokkim, er motstander av å endre cupen.

– Jeg tror at den norske cupen, som på en måte er en cup som har større betydning for oss enn i de fleste av landene rundt, kommer til å miste litt av det at vi ser på cupen som noe spesielt, når den spilles midt i en sesong, frykter han.

STYRELEDER: Morten Kokkim (i midten). Her under cupfinalen mot Sarpsborg 08 i 2017 – i starten av desember. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

I mai spilte Lillestrøm cupfinale mot Brann. Da kom de rett fra en seriekamp mot Sarpsborg, og hadde i tillegg mye å kjempe for i Eliteserien.

– Da var det litt fokus på serien samtidig som cupen. Jeg tror at det å ha det som en avslutning på sesongen, er bedre for cupen og hvordan folk ser på cupen. Brann- og Lillestrøm-supportere hadde selvfølgelig kok på cupfinalen, men jeg vet ikke hvor stor interessen var blant den jevne fotballmann og kvinne i mai, sier Kokkim.

– Da kjemper den mot Champions League-finale, den engelske FA-cupen og vanlige seriekamper for de andre klubbene. Jeg tror ikke det er en fordel for den norske cupen, fortsetter han.

