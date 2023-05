Fotballen og spillet i sentrum for alle strategiske beslutninger. Sikre ressurser og kraft inn i fotballfaglig innsikt og erfaringsdeling: Hvordan ser fremtidens spill ut? Hva må vi bevare , hva må vi fornye og endre for å fortsatt være Europas største sport og folkebevegelse også om 5-10 år.



En fotballbevegelse som ledes verdibasert og av ledere som lener seg inn i de ulike etiske dilemmaer, som er god på scenarioplanlegging og som inngir til stor tillit fra samfunnet, supportere og myndigheter.

Beskytte og modernisere den europeiske fotballmodellen med opp- og nedrykk, hvor nasjonale ligaer og forbund prioriteres og hvor det er mulig for små og mellomstore nasjoner å konkurrere internasjonalt.



Den europeiske fotballmodellen er under kraftig press fra finansielle aktører og krefter som vil ha en annen verdensorden enn den vi har i dag. Det er avgjørende at vi klarer å beskytte vår modell for å sikre at vi har rettferdige konkurranser og at de enorme inntektene på toppnivå også kommer resten av fotballen til gode.

At den lokale bredde- og grasrotfotballen ivaretas som fotballens hovedpulsåre og samfunnets foretrukne partner for å bygge god folkehelse (både fysisk og psykisk) og gis betingelser til å vokse inn i en fremtid der samfunnet møter på utfordringer med økte levekostnader og økt inaktivitet blant befolkningen

At UEFA og den internasjonale fotballen tar en ledende rolle i å inkludere alle mennesker og tilby både gutter og jenter gode muligheter til å drømme og nå mål, samt i arbeidet med FNs andre bærekraftsmål.

Fotballen skal være for alle. I dag er ikke det en realitet, og det kreves handling nå dersom de unge skal få like muligheter til å delta i fotballen. Det må også gjenspeiles i fotballens ledende organer. Vi trenger ulike perspektiver på øverste nivå, hvis ikke svekkes utviklingen av sporten vår. Dette gjelder særlig andelen kvinner – vi mangler perspektiver fra den delen av fotballen som har størst potensiale for vekst og som kan skape et fullverdig fotballtilbud for millioner av jenter.