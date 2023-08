Håndballprofil: – Slikt må ryddes av veien

Håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud tar det fulle ansvaret for tjenestene som ble kjøpt av et selskap der president Kåre Geir Lio var direktør. Trenerprofil Leif Gautestad tror det kan komme noe godt ut av saken.

Det har stormet rundt Norges Håndballforbund de siste dagene etter TV 2s avsløringer om at håndballforbundet kjøpte personlighetstester av selskapet Nordnorsk Lederutvikling (NNL) i Bodø.

Der har forbundspresident Kåre Geir Lio tidligere vært administrerende direktør.

Lio tar fortsatt jobber for NNL og har de siste årene tjent 1,5 millioner kroner årlig på dette ved siden av presidentlønnen som utgjør det samme.

Bindingene Lio har til selskapet forbundet har kjøpt tjenester av, har skapt reaksjoner i hele Håndball-Norge. Generalsekretær Erik Langerud tar nå på seg det hele og fulle ansvaret for kjøpene som er gjort.

– Kåre Geir har ikke vært med i denne beslutningen. Det er jeg som har bestemt at vi skulle kjøpe dette. Han har heller ikke tjent penger på det, sier Langerud til NTB.

Han kaller samtidig beslutningene han tok, ukloke, og han sier at forbundet må lære av saken de nå står i.

Har det i avtaleverket

Langerud sier han burde tatt hensyn til Lios rolle i NNL da han ga grønt lys til å kjøpe de aktuelle personlighetstestene.

– Når man ser bakover nå, burde jeg ha vurdert dette. Jeg har gjort dette fordi jeg trodde det var best for forbundet. Jeg har kjøpt for 73.000 kroner over seks år. Det er lite penger, men jeg er forstår at det er prinsippet som gjelder, sier Langerud.

– Forstår du at dette har skapt reaksjoner i Håndball-Norge?

– Absolutt. Det har jeg ingen problemer med å forstå. Derfor er vi opptatt av å presentere fakta. Sånn det er nå, er det viktig at vi er åpne og ærlige i kommunikasjonen, sier generalsekretæren til NTB.

– Høyt lønnet

Han opplyser videre at ledelsen i håndballforbundet hele tiden har vært kjent med Lios rolle i stiftelsen NNL.

– Kåre Geir har hatt i avtalen sin at han kan jobbe et visst antall dager for NNL, og dette er en bransje som er høyt lønnet. Da kan det (halvannen million i året) framstå som mye, men dette har vært ryddig i Kåre Geirs avtaleverk og vært kjent i forbundet, sier Langerud.

Onsdag opplyste Kontrollkomitéen at de vil se nærmere på hvorfor håndballforbundet benyttet seg av konsulenttjenestene fra stiftelsen. Kommende tirsdag skal Langerud redegjøre for saken for komiteen.

– Så skal jeg gjøre det samme til idrettsforbundet. Så får de komme med sine synspunkter og konklusjoner, sier generalsekretæren.

Sterkt engasjement

Lio-saken har skapt et bredt engasjement i håndballfamilien.

– Gode verdier er utrolig viktig, og vi må leve etter disse. Lederskapet må være tydelig, og det må være helt rene linjer, sier Leif Gautestad til NTB.

Han har vært del av norsk topphåndball i over 40 år både som spiller, trener og i administrative roller. Han er ansatt i Runar Sandefjord som har herrelag i eliteserien.

– Om den eller den andre favoriseres, så faller det ikke i god jord i idrettsmiljøet. Slikt må ryddes av veien. Jeg tror det kan komme noe godt ut av denne saken. Det er at personer i lederposisjoner i norsk håndball blir enda mer bevisste på hvordan de opptrer, sier Gautestad.

Elverums daglige leder Hans Fredrik Cordt-Hansen sier følgende til NTB om saken:

– Det er viktig at de øverste lederne i Håndball-Norge har full tillit ute i klubbene. Andre enn meg får vurdere den mulige dobbeltrollen til Lio, men det er viktig at alt kommer fram i denne saken.

