Håndballgutta slaktes etter kollaps: – Løper rundt som skremte høns

RAKNET: Omtrent det som kunne gå galt, gikk galt for Petter Øverby og co. de ti siste minuttene. Foto: Stian Lysberg Solum

Norge-Nederland 33-37

– Vi må se på noen klipp hva som egentlig skjer, og så må vi skjerpe oss. For det er flaut, sier landslagsspiller Petter Øverby til TV 2.

Med noen av de mest rutinerte landslagsspillerne på tribunen, skaffet Norge seg en stor ledelse mot Nederland.

I det 44. minutt satte Alexander Blonz inn et straffekast som ga seksmålsledelse. Etter hvert, særlig de ti siste minuttene, raknet det fullstendig.

Knallhard dom

Plutselig var Nederland foran med flere mål.

I kommentatorboksen så TV 2s team på utviklingen med store øyne.

– Dette raste så til de grader, sa Bent Svele.

– Det var som å sparke til et korthus. Det er litt skremmende, sa Harald Bredeli.

Og da enda en ball ble kastet bort i et angrepsspill, dro Svele på.

– Nå ser Norge rett og slett skrekkelig ut. Det har de gjort den siste perioden. Ikke tar vi tak, ikke greier vi å holde samlet, ikke greier vi å sette opp noen verdens ting. Nå løper vi bare rundt som skremte høns, sa han.

Søndag kl. 16.30: Se Norge-Spania i Gjensidige Cup på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.



Landslagssjefen: – Merkelig

En scoring helt på tampen sørget for at Norge «reddet inn» til et firemålstap.

– En veldig merkelig opplevelse. For det er en kamp vi har full kontroll på, i hvert fall offensivt, sier landslagssjef Jonas Wille til TV 2.

HAVARERTE: Jonas Willes mannskap så ut til å styre mot en komfortabel seier da alt plutselig gikk galt. Foto: Stian Lysberg Solum

Han sier at han ikke forstår helt hva som skjedde da alt raknet.

– Av en eller annen grunn blir det en teknisk feil-bonanza på slutten, som er vanskelig å forklare hvorfor. Det er fint å få en liten lærepenge på det. Nivået er såpass høyt, at hvis vi gjør så mange feil, blir det tap, medgir Wille.

Tidligere landslagsspiller Ida Alstad kaller kollapsen «litt katastrofe» i TV 2s studio etter kampen, selv om det «bare» var en treningskamp.

– Pisser på prestasjonen

Hun poengterer at det tross alt var et slagkraftig mannskap på banen, til tross at for eksempel Sander Sagosen stod over.

– Vi leder med seks mål og taper med fire. Vi taper en periode 0-7.

– Selv om det ikke er en veldig betydningsfull kamp, er det litt respekten for alle som er her, det å vise seg frem fra sitt beste og holde konsentrasjonen i 60 minutter, sier Alstad.

Kollapsen drar frem kraftfulle ord hos Petter Øverby. I likhet med landslagssjefen vet han ikke helt hvorfor det skjedde.

– Vi fortjener ikke selv å dumme oss ut på denne måten. Vi har gjort 50 helt godkjente minutter, har egentlig full kontroll, og så skal vi på en måte pisse på vår egen prestasjon, føler jeg, sier han.

