Han var en «nobody». Nå måper hele sirkuset

– Endelig føler jeg meg som meg selv i eget liv. Nå har jeg det bra som menneske, problemene er løst.



I samtale med TV 2, i en hjemmekoselig lobby på Hotel Kvitfjell, forteller Cyprien Sarrazin om den utrolige opplevelsen av å gjenvinne kontrollen over eget liv – etter å ha slitt med mentale utfordringer i en årrekke.

Et år har vært nok til å snu livet på hodet for 29-åringen fra Frankrike.

– Endelig er jeg fri, sier han.



Fra å krasje stygt og nå bunnen, til å erobre toppen av alpinsirkuset og beseire bedragersyndromet, har Sarrazin gjennomgått en spektakulær reise som har rystet sporten.

– Reisen har vært hard. Som en berg-og-dal-bane. Jeg har vært høyt oppe og langt nede.



EMOSJONELL: Cyprien Sarrazins reise har vært av det lange slaget. Foto: Sergio Bisi/IPA Sport / ipa-agen

– Kanskje det største i historien

Det var i perioden før og etter Aleksander Aamodt Kildes skrekkfall i Wengen i januar at Sarrazin først for alvor markerte seg.

En ny, overraskende og voldsom kamp om utforkula mellom franskmannen og superstjernen Marco Odermatt fikk utvikle seg.

42 poeng skiller dem før den TV 2-sendte sesongavslutningen i Saalbach.

Sportens største stjerne har latt seg sjokkere over motstanden.

– Han har tatt et stort steg, kanskje det største i sportens historie, fra å være en «nobody» til dobbeltvinner i Kitzbühel, sier Odermatt.



NY DUELL: Aleksander Aamodt Kildes (i midten) skade har ryddet plass for en ny duell i verdenscupen. Foto: Montasje/TV 2

Sarrazins forvandling startet på sofaen i fjor vinter, da han så VM på hjemmebane fra TV-skjermen etter å ha pådratt seg en ryggskade.

«Aldri igjen», sa han til seg selv. Han skulle tilbake.



– Jeg begynte å stille meg selv spørsmålet om hva som kreves for å nå toppen. Fysisk var jeg ok, teknisk var jeg ok. Det eneste som manglet var det mentale, sier Sarrazin, som debuterte i verdenscupen som 22-åring.

For to år siden tok han valget som skulle vise seg å snu opp ned på karrieren hans: Han begynte å satse i fartsdisiplinene.

Det ble starten på vendepunktet. Utover det la han også til to trenere i teamet rundt seg, hvorav den ene fikk ansvar for det mentale.

Foto: Elias Engevik / TV 2

– Jeg var på bunn

Senere, etter det nevnte oppgjøret med seg selv på sofaen under VM, tok Sarrazin valget om å engasjere psykolog.

– Jeg tilbrakte mye tid med psykolog. Det var mitt eneste fokus forrige sommer, sier han.



– Den sommeren var jeg veldig, veldig langt nede. Jeg var på bunn, forklarer han.



Målet var å slette bedragersyndromet, et psykologisk fenomen der en person uten grunn og feilaktig opplever å være en inkompetent «bedrager» i sitt fag eller miljø - og er redd for å bli avslørt som løgner.

Rett før rennene i amerikanske Beaver Creek i november, følte han at det løsnet.

– Noe hadde forandret seg, poengterer han.



Den nevnte dobbeltseieren i Kitzbühel i januar over superstjernen Odermatt, var langt mer enn en sportslig triumf – det var også en personlig seier over tvil og frykt.

SEIERHERRE: Cyprien Sarrazins dobbeltseier i Kitzbühel fikk en hel alpinverden til å måpe. Foto: Sergio Bisi/IPA Sport / ipa-agen

Det ble også gjenspeilet i feiringen. Sarrazin jublet som en gladiator foran titusenvis av ekstatiske tilskuere på sportens største og mest fryktinngytende scene.

– Jeg feiret som Arnold Schwarzenegger, flirer Sarrazin - vel vitende om at den legendariske skuespilleren satt midt i folkemassen da seieren var et faktum.



Han omtaler det som «verdens beste følelse», «et sinnsykt øyeblikk» - og «galskap».

– Jeg var som «Terminator» – I`ll be back!



