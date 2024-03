– Han tør å angripe

Casper Ruud er klar for åttedelsfinale i Miami Open etter å ha slått spanske Alejandro Davidovich Fokina. Foto: Mark J. Terrill / AP / NTB

TV 2s kommentator lot seg begeistre av spillet da Casper Ruud fikk has på Davidovich og tok seg videre i Miami Open natt til mandag.

Casper Ruud fikk revansj for to tunge tap mot Alejandro Davidovich Fokina og tok seg til åttedelsfinale i storturneringen Miami Open.

TV 2s kommentator Sverre Krogh lot seg begeistre under kampen mot spanjolen.

– Casper spiller med en offensivitet i spillet og tør å angripe på viktige poeng. Det står i en tydelig kontrast til 2023 der han ofte kunne bli defensiv i viktige dueller, sier en tydelig engasjert kommentator.

I hardcourt-turneringene i Mexico og USA har Ruud vist storform, og han har nådd helt til finalen i de to turneringene i Mexico. Nå har han spilt seg til åttendedelsfinalen i Miami, og det er bare å krysse fingrene for at det holder helt til topps denne gangen.

– Jeg tror Casper vil sørge for en herlig tennisvår for alle nordmenn, sier Krog.

Ruud vant 6-3, 6-4 over den 28.-rangerte spanske 24-åringen i kampen som ble spilt natt til mandag norsk tid.

Du kan se kampen på TV 2 Play her.



I åttedelsfinalen møter han den 22.-seedede chileneren Nicolas Jarry eller brasilianske Thiabo Seyboth Wild. De var ikke ferdigspilt da Ruuds seier var i boks.

Davidovich, som har svensk-russisk far og russisk mor, er et halvt år yngre enn Ruud, men har oppnådd mye mindre enn ham på tennisbanen. Han har til gode å vinne en tittel (Ruud har ti stykker), men han har gitt nordmannen masse trøbbel i innbyrdes møter.

Ruud måtte se seg slått i de to foregående kampene mot Davidovich, begge i store turneringer. Det ble nederlag etter fem sett i Roland-Garros i 2021 og i tre sett i Toronto Masters i fjor.

Rune-duell

Ruuds tap i Toronto gjorde at Holger Rune for første gang gikk forbi ham på ATP-rankingen.

Nå kan seieren hjelpe Ruud å passere Rune igjen, ettersom dansken tapte allerede i 2. runde i Miami. På forrige ranking var Rune nummer sju og Ruud nummer åtte, og det skilte 230 poeng mellom dem.

Runes tap koster ham 80 poeng på rankingen, og allerede med lørdagens seier over Luca Van Assche var det klart at Ruud vil øke sin poengkonto.

Grus neste

Ruud har jobbet med å forbedre spillet sitt på hardcourt, og det er liten tvil om at han har lykkes med det. Han tok seg til finale i to store turneringer i Mexico på det underlaget, og til kvartfinale i Indian Wells.

Etter turneringen i Miami vender Ruud snuten mot Europa og grussesongen. Først blir det Portugal og Estoril, der han er tittelforsvarer etter seieren i fjor. Det er hans forrige tittel.

Deretter venter ytterligere tre Masters-turneringer (Monte Carlo, Madrid og Roma), før det er duket for Roland-Garros, der Ruud i to strake utgaver har tatt seg til finale.