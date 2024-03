Han skulle bli den nye Martin (15). Så kom skadene

MOTIVASJON: Det ble mange turer til dette utsiktspunktet da Kreshnik Krasniqi kjempet for å slå tilbake. Foto: Torstein Wold / TV 2

Nå vil Kreshnik Krasniqi bli best i Eliteserien.

For snart ti år siden ble Kreshnik Krasniqi tidenes yngste spiller i norsk toppfotball. Som 14-åring kom han inn da Hønefoss møtte Nest-Sotra i OBOS-ligaen.

Da Hønefoss rykket ned på nivå tre før 2016-sesongen, dro Krasniqi videre til Drammen og Strømsgodset. En klubb som ikke var ukjent med å gi unge talenter sjansen.

I 2014 hadde Martin Ødegaard (15) slått gjennom med et brak. Forventningene til Krasniqi var store.

– I starten skrev alle aviser om meg og sammenlignet meg med Martin. «Her er neste Ødegaard» og alt det der. I tillegg så hentet Godset meg. Så det var jo et lite press, men jeg tenkte ikke så mye på det. Jeg synes det var kult å bli sammenlignet med Martin, forteller Krasniqi.

– Mye alenetid

TV 2 møter midtbanespilleren på Drafnkollen. Stedet har betydd mye for 23-åringen. Det var der han bygget seg opp igjen mentalt og fysisk, mens han stirret ned på Marienlyst i det fjerne. Bygget motivasjon til å slå tilbake etter to alvorlige kneskader.

Krasniqi var 16 år da korsbåndet røk første gang.

– Det er et spesielt sted for meg, fordi jeg brukte mye tid her. Spesielt når jeg var skadet, innleder han.

– Det ble mye alenetid her med denne utsikten, fortsetter han.



SER NED PÅ STADION: Krasniqi var fast bestemt på at han skulle slå tilbake etter skadeperiodene. Foto: Torstein Wold / TV 2

I 2022 røk kneet for andre gang.

– Det var mange tanker. Hvorfor skjer det her med meg? Så kunne jeg se på banen og tenke: «OK, når jeg kommer tilbake nå, så skal jeg ta Marienlyst med storm». Spesielt på kvelden da, og når det er flomlys på Marienlyst, så er det jo veldig fint. Det har vært mye tanker og refleksjoner rundt livet egentlig, sier Krasniqi.

Fant tonen med Braut Haaland

Han spilte sammen med Erling Braut Haaland på aldersbestemte landslag. De fant fort tonen, både på og utenfor banen.

– Han skjønte den utlending-viben litt mer enn de andre norske guttene som var på det landslaget, forteller Krasniqi.

Haaland briljerte med albanske gloser. Også på banen kommuniserte de to ungguttene bra. Krasniqi scoret sitt første landslagsmål på overtid mot Italia i 2016. Haaland var servitør.

Siden har karrierene gått i to forskjellige retninger. Men Krasniqi er fast bestemt på å jobbe seg tilbake.

– Det var mat for meg da folk begynte å tvile, sier han.



Krasniqi mener hans største styrke er mentaliteten.

– Jeg tror det handler litt om hvordan jeg har vokst opp. Familien min har gått gjennom mye verre ting enn det jeg har. Å flytte med et lite barn fra krigen, å klare seg på egenhånd, uten inntekt, uten noen ting. De måtte bygge et helt liv, sier 23-åringen.

LIVET SMILER: Nå har Krasniqi ambisjoner om å bli en dominerende midtbanespiller i Eliteserien. Foto: Torstein Wold / TV 2

Nå er han er en de viktigste byggeklossene til Jørgen Isnes i Strømsgodset. Og treneren mener Krasniqi har mye ugjort på fotballbanen.

– Jeg liker litt det kosovoalbanske lynnet han har. Og det ser du litt på banen, sier Isnes.



– I mitt hode er jeg best

Krasniqi er ikke beskjeden. Han har store ambisjoner som fotballspiller.

– Jeg har sagt at jeg har lyst til å være en av de beste midtbanespillerne i Eliteserien. Jeg har tro på det. Hvor langt unna jeg er? Det er et godt spørsmål. Jeg tror det er andre som skal bedømme det. I mitt hode er jeg best, og det må man tenke, sier Strømsgodset-profilen.

Isnes mener Krasniqi har gode forutsetninger for å ta nye steg.

– Han har selv uttalt at han ønsker å være en av Eliteseriens beste midtbanespillere. Da er det noe å strekke seg etter. Vi har jo noen gode midtbanespillere og seksere i Norge, som Patrick Berg og Sivert Heltne Nilsen. Jeg kunne nevnt flere her, men det er det han må strekke seg etter. Det er fortsatt et stykke opp dit. Jeg tror det viktigste for Kresh er å holde seg skadefri, sier Isnes, og legger til:

– Når han har vært skadefri, har toppnivå hans vært veldig høyt. Så gjelder det å gjenskape det over tid.

Strømsgodset-treneren trekker frem pasningsfoten og kreativiteten som noen av styrkene til Krasniqi. Han er ikke i tvil om at Krasniqi har det som skal til dersom kroppen spiller på lag.

– Å komme seg tilbake etter sånne type skader vitner om sterk mentalitet, at du er målbevisst og at du har en sterk indre tro på det du holder på med. At du pusher deg i hverdagen. Kresh er en sånn type, sier han.