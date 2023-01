– Han må være feilsitert

– Dette er som et vårslepp i januar. Det er alltid kjekt når guttene er tilbake. Her er det energi og humør, sier Lars Arne Nilsen til TV 2 etter at årets første treningsøkt er unnagjort.

Kvelden før ble han bestefar for andre gang, da sønnen – og Brann-spiller – Sivert Heltne Nilsen og hans kjæreste Henriette Rygg ble foreldre til en gutt.

– Nå har vi en liten prinsesse og en liten prins i familien. Det er helt nydelig, forteller han stolt.

På spillerjakt

Mens Nilsen har brukt de siste dagene til å forberede oppstarten for AaFK, har nyhetsbildet vært preget av store overganger og gigantiske pengesummer. Han er tydelig på at det har «skjedd noe» i norsk fotball i inngangen til den nye sesongen.

– Det har blitt et stort skille med Molde, Rosenborg og Glimt i førersetet. Så er det 2-3 klubber bak der. Og bak der igjen ligger vi. Da blir det slik at vi ikke har mulighet til å henge med i spillerjakten.

OPPSTART: AaFK og David Fällman startet i dag forberedelsene til ny fotballsesong. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

AaFK-stallen teller per i dag 23 spillere. Lars Arne Nilsen er tydelig på at han må ha 4-5 spillere inn for at han skal være fornøyd med mannskapet han skal sende ut i seriestarten mot Vålerenga 10. april.

Markedet er imidlertid vanskelig og foreløpig har sunnmøringene kun lykkes med å lokke danske Kasper Lunding til Ålesund.

– Vi er ikke i det samme markedet som de store klubbene. De har nå mange gode spillere i stallene sine, og det er ikke sikkert det er plass til alle. Så det kan nok være at noen av dem ser seg om etter nye klubber for å få spilletid. Det er derfor mye som kan skje, så det blir noen spennende uker fremover. Det vil nok bli lettere å få tak i spillere til en billigere penge når det utenlandske vinduet stenges.

– Skummel utvikling

AaFK-treneren lar seg imidlertid provosere av Molde – som i jula solgte David Fofana til Chelsea for 130 millioner kroner – og som tidligere denne uka kom med et varsku mot prisnivået på norske spillere.

Da sa MFK-direktør Ole Erik Stavrum dette til TV 2:

– Det skjedde noe i sommer. Da ble det vesentlig dyrere. Det er en skummel utvikling. Hvis ikke norske klubber vil selge til andre norske klubber for fornuftige summer, så må vi gå andre plasser for å lete etter spillere.

– Sånn som det kom ut, så høres det ut som han er feilsitert, rett og slett, kontrer Lars Arne Nilsen.

– Han kan ikke mene at de skal kjøpe billige norske spillere og selge ut for hundre millioner kroner. Da har vi ikke nubbesjanse. Jeg regner med at det kommer en presisering. Jeg tror ikke han kan mene det, fortsetter han.

Nilsen får støtte fra AaFKs sportssjef Bjørn Erik Melland:

– At vi nå får mer penger inn i norsk fotball, vitner om at det har blitt gjort en god jobb i Norge de siste årene. Det er viktig, men det er da naturlig at dette også drysser over de mindre klubbene.

Stavrum tar altså feil, er det klare budskapet fra lillebror i fotballfylket.

VIL FORSTERKE: Bjørn Erik Melland leder spillerjakten til AaFK. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Det er viktig at ikke bare de største klubbene blir rikere og rikere. Det er også viktig at vi som er mindre klubber får godt betalt for spillerne, slik at vi kan investere i infrastruktur og i hverdagen ellers. Vi har også store ambisjoner og ønsker gradvis å tette gapet til de som er best, fortsetter Melland.

Selger heller til utlandet

Da TV 2 møtte Stavrum i forbindelse med MFK-trening tirsdag, var hovedpoenget hans at prisnivået for norske klubber nå er så høyt at de må lete utenlands etter forsterkninger.

Nedsiden da er at pengene forsvinner ut av landet, i stedet for å bli i Norge, noe som vil generere nye norske spillere, sa direktøren.

Ifølge Nilsen er det da bedre for AaFK å gjøre som de gjorde i fjor, da de solgte Sigurd Haugen og Isak Dybvik Määttä ut av landet for rundt 25 millioner kroner.

– Vi ønsker å være så gode at vi kan sende spillerne direkte ut. Skal norske klubber ha de, så vil det koste; i hvert fall for de klubbene som har så mye som de har, sier Lars Arne Nilsen.

Melland, som har ansvaret for spillerlogistikken i AaFK, sier at det er uaktuelt å henge seg på den kjøpefesten som spesielt Bodø/Glimt er i førersetet for.

– Vi merker at det har blitt dyrere og vi merker at vi nå må vente på tur. Nå er det Molde, Glimt og de større klubbene som er mest aktive. Resten er litt avventende. Men det er ikke noe problem, for vi er trygge på at vi får satt et lag til sesongen starter. Vi skal være tro mot forutsetningene og filosofien vi har, sier sportssjefen.

PS! Kristoffer Barmen, som er klubbløs etter å ha spilt for AaFK siden andre halvdel av 2021-sesongen, er aktuell for en ny kontrakt. – Vi er i dialog og regner med en avklaring i løpet av noen dager. Barmen er en kvalitetsspiller som vi ønsker å ha med oss videre, sier Melland.