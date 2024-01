– Han fortalte om klokker og at han ble hentet i privatfly

To tidligere norske skiskytterledere fortalte i retten torsdag at Anders Besseberg uoppfordret skrøt av gaver fra russere. Selv benekter han å ha blitt hentet i privatfly for å dra på ferie.

Både Rakel Rauntun og Erlend Slokvik vitnet i rettssaken mot korrupsjonstiltalte Anders Besseberg torsdag.

Rauntun er tidligere generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, og Slokvik har blant annet vært president i det norske forbundet.

Ifølge de var Besseberg ikke fremmed for å vise frem og snakke om gavene han fikk fra russiske skiskytterledere.

Under en middag på Dyna fyr i 2015, i forbindelse med at Oslo skulle arrangere VM i skiskyting året etter, ble Rauntun sittende ved siden av Besseberg.

– Han fortalte uoppfordret om en klokke han hadde fått. Han hadde fått den av en russer. Han hadde fått flere klokker. Denne var verdt rundt 100.000. Han var begeistret for det, fortalte hun i vitneboksen.

VITNET: Rakel Rauntun var generalsekretær i Norges Skiskytterforbund i ti år. Hun ga seg i 2018. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB.

Hun fortalte videre at hun ikke selv har greie på klokker, men at hun fikk bekreftet av klokken var dyr når hun søkte opp klokken på internett når hun kom hjem.

– Det var en Hublot-klokke, og jeg fikk bekreftet at prisen var høy, forklarte hun.

«Jeg har fått en til 200.000 også»

Det er tidligere omtalt at Besseberg byttet en Adidas-klokke mot en Hublot-klokke med en russisk ordfører i en badstue i 2011.

Verdien på denne klokken er anslått til 70.000 kroner.



Også Slokvik fortalte at Besseberg villig viste frem dyre klokker han hadde fått, noe TV 2 også omtalte tidligere i januar.

– «Her er en klokke jeg har fått av russerne til 100.000. Jeg har fått en til 200.000 også.», forteller Slokvik at Besseberg skal ha sagt.

I VITNEBOKSEN: Erlend Slokvik, som nå er sportssjef i Norges Friidrettsforbund, vitnet i rettssaken torsdag. Han har tidligere vært landslagssjef, visepresident og president i det norske skiskytterforbundet. Foto: Emilie Holtet

Slokvik husker ikke nøyaktig hvor og når dette skjedde, men det skal ha skjedd i forbindelse med et skiskytterstevne.

Det er tidligere omtalt at den russiske skiskytterlederen Sergej Kusjtsjenko i 2011 ga Besseberg en Omega-klokke til en verdi av 195.000 kroner.

Besseberg bestrider ikke å ha mottatt disse to klokkene, samt en fra russiske Aleksander Tikhonov til en verdi av 78.000 kroner, men benekter at dette er korrupsjon.

Han hevder han forsøkte å gi klokken som var verdt 195.000 kroner tilbake til Kusjtsjenko, at han ikke ville ha Tikhonovs klokke, og at han ikke var klar over at Omega-klokken han byttet til seg var så dyr.

Nektet for at han ble hentet i privatfly til ferie

Rauntun fortalte også at Besseberg ved middagen på Dyna fyr skal ha fortalt om at han ble hentet i privatfly av russiske ledere.

– Han fortalte at han hadde blitt hentet med privatfly for å bli kjørt på ferie. Han og konen, fortalte hun.

– Spurte du hvem som hadde invitert? lurte aktor Marianne Djupesland på.

– Jeg fikk inntrykk av at dette var privatfly som russerne hadde stilt til disposisjon for ham, svarte hun, og sa at hun oppfattet at det var i forbindelse med nevnte Kusjtsenko, som hun hadde hørt var en «ganske bemidlet fyr».

AKTORATET: Aktor Marianne Djupesland (venstre) og medaktor Marthe Stømner Smestad. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Dette opprørte Besseberg, som tok ordet i rettssalen for å gi sin versjon.

77-åringen benektet at dette har skjedd.

– Jeg har sagt at jeg ble invitert av Kusjtsjenko én gang. Han hadde en lederstilling i basketballsporten, og han sa at han skulle til Paris på våren eller sommeren til en turnering mellom de fire beste nasjonene. Han ville gjerne fly oppom Oslo og ta med meg, konen og barnebarna for å overvære dette. Det takket jeg nei til, sa Besseberg, og la til at han ikke så det som naturlig å bli med på den reisen.

– Men om det er oppfattet feil av Rakel, eller jeg har ordlagt meg så dårlig at Rakel oppfattet det sånn, det skal jeg ikke mene noe om. Men det er ikke tilfellet av jeg eller konen min eller barnebarn eller noen i familien har blitt hentet i fly og kjørt på ferie.

Sendte bekymringsbrev: – Han ble veldig sint

Slokvik og Rauntun fortalte også at de opplevde at Besseberg fra 2014 og utover gradvis endret seg til å bli mer vennlig innstilt til russerne.

Dette har Besseberg helt siden starten av rettssaken hevdet ikke stemmer.

Rauntun fortalte at Norges Skiskytterforbund sendte et bekymringsbrev til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Grunn: At Besseberg og IBU ikke tok den mye omtalte McLaren-rapporten (rapport om russisk doping, journ.anm.) og russisk doping på alvor.

Det falt ikke i god jord hos Besseberg, ifølge Rauntun.

– Han ble veldig sint. Han kom til kontoret vårt på Ullevaal rett i etterkant. Han hadde vært sint, og etter hvert fikk vi til en prat. Da ble jeg satt på plass: «Dette hadde vi ingen forståelse for», «vi visste ikke hva vi drev med», «dette er et stort tillitsbrudd», og vi burde aldri ha sendt et slikt brev, forteller hun.

– Var det noe i innholdet i brevet han reagerte på, eller var det det at det kom fra Norge? Hva var essensen i frustrasjonen? spurte aktor.

– Han anerkjente ikke McLaren-rapporten og mente den var skrevet på juridisk sviktende grunnlag. Vi var mange som var uenige i det. Vi følte at det var viktig at vi som nasjon tok grep og tydeliggjorde hva vi mente var korrekt i denne saken. Jeg tror det var en kombinasjon av underkjennelse av rapporten, samt at hjemlandet hans hadde sendt det brevet, forklarte Rauntun.