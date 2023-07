– Jeg har kjent ham en god stund nå. Han er veldig smart.

Det sier Viktor Hovland til TV 2 om sin ferskeste trener. I februar valgte Hovland å inngå et samarbeid med Joseph Mayo.

Dermed ble hans tidligere trener Jeff Smith byttet ut. Årsaken til det er at Hovland ønsket mer konkret informasjon i golfen sin for å ta ytterligere steg.

– Det er bra å ha konkret informasjon på hva man må gjøre. Jeg føler jeg forstår nærspillet helhetlig nå, sier Hovland til TV 2.

Og det er nettopp det Mayo er kjent for. Den ellers mystiske skikkelsen i golf-sirkuset er en mann som har analysebrillene på. På Instagram deler golf-treneren sine tanker om hva som er godt og dårlig hos flere spillere på PGA-touren.

«Trackman Maestro»



Han er også kjent som «Trackman Maestro». Trackman er et analyseverktøy som tar for seg de ulike golfsvingene. Det å bruke analyse og informasjon til utvikling er noe som står i fokus hos Mayo.

– For proffene kan det være et halvt slag per turnering, kanskje tilogmed bare en tiendedel per turnering. Men til syvende og sist er det umulig å nå potensiale sitt uten teknologien som finnes i dag, sa Mayo i et intervju med Golf.com.



Det er noe Hovland føler han har vunnet mye på.

Om Hovland nå slår et dårlig slag, så vet han nøyaktig hva han gjorde galt. Hvert eneste golf-slag er annerledes, og nå vet 25-åringen akkurat hva som skal til for å mestre de ulike slagene.

– Da blir det lettere fremfor å gjette. Han har vært veldig bra å ha med på laget.

– Suger til å chippe

Ifølge Golf.com skal Hovland i 2020 ha sagt at han «suger til å chippe» og at han definitivt var nødt til å jobbe med nærspillet sitt.

I år ser man virkelig at det begynner å falle på plass. Og man trenger ikke å spole lengre tilbake enn til The Memorial i starten av juni. Der gikk Hovland helt til topps. Det til tross for at verken toppet statistikken på slagene med full sving eller puttene. Han var rett og slett bare jevnt best på det meste.

En som kjenner Hovland meget godt, og som har vært en fast hjelper i teamet, er nordmannens caddie. Shay Knight begynte å jobbe med Hovland i 2019 da nordmannen virkelig tok steget ut i den proffe verden.

STJERNER PÅ PLASS: Viktor Hovland var i godt lag da han spilte Wright Invitational forrige helg. Kygo var blant dem som stilte. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Lørdag var Knight selv med i turneringen Wright Invitational. En veldedighetsturnering arrangert av Kevin Wright til inntekt for organdonasjon.

Selv om ikke golfen til Knight satt som et skudd, var han likevel i godt humør da han møtte TV 2 til en prat. Han roser Mayo opp i skyene.

– Joseph er en utrolig trener. Han er ikke bar en golfsving-trener. Han er mer enn mentor. Det har vært viktig for Viktor, sier han til TV 2.

Han mener Mayo har gitt Hovland flere strenger å spille på i golfen sin.

– Han har alltid puttet godt. Joseph har vært enorm på nærspillet med chippen, putten og bunker-spillet. Det har blitt bedre etter at Joe kom inn. Det har også gitt Viktor flere muligheter i spillet sitt, sier Knight.