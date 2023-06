– Folk har løpt fort før, men det er på den største scenen det er viktigst å gjøre sitt beste, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.



Med ny personlig rekord og årsbeste i Norge på 1500 meter med tiden 3.32,39 viser Narve Gilje Nordås en stor utvikling etter 3.36,23 som beste tid året før.

Den nye persen er to tideler raskere enn det Jakob Ingebrigtsen løp under Diamond League i Rabat.

I SLAG: Jakob Ingebrigtsen strålte i Oslo før Bislett Games. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Og mens Ingebrigtsen spiste jordbær på jordbærfesten i forkant av Bislett Games onsdag, var ikke Nordås invitert. Han tok heller en siste økt før torsdagen.

– Nå er ikke jeg så «jækla» begeistret for jordbær, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

– Narve da?

– Han tror jeg derimot er veldig glad i jordbær, men så vet han samtidig at han vil være best mulig forberedt, sier Jakobs far og tidligere trener.

– Adoptert

Under Gjert sine vinger har Nordås blomstret. Treneren innrømmer at det betyr noe at han har trent noen andre enn sine egne sønner til resultater i verdensklasse.

– Det er greit å tro at man har genetikken med seg, men jeg synes og at det er greit å vise at det handler ikke om det. Det handler om å være villig til å gjøre det som skal til over tid, sier Ingebrigtsen.

Men resultatene har ikke kommet gratis. I vinter måtte Gjert rett og slett bruke tid på å overbevise Nordås på at han kunne bli en god 1500-løper.

– Han måtte jo det. Jeg var sikker på at jeg var for seig, hadde kun kondisjon og ingen fart, sier Nordås til TV 2.

IMPONERER: Narve Gilje Nordås. Foto: Geir Olsen/NTB

Med 3.32 på 1500 meter viste det seg at Gjert hadde rett.

– Dere har bare vært tre nordmenn som har sprunget raskere, og alle heter Ingebrigtsen til etternavn. Nå er det én som heter Nordås til etternavn?

– Ja, han er vel adoptert Ingebrigtsen. Det blir kanskje ikke navnebytte enda, men så godt som, sier Jakob Ingebrigtsen.



Gjert: – Han er raskere

– Men det er ikke verst av en nordmann å komme til Bislett Games med 3.32, vel?

– Neida, men han er fortsatt fire sekunder bak (meg), sier Jakob Ingebrigtsen.

Nordås er takknemlig for Gjerts motiverende ord i vinter.

– Han måtte virkelig fortelle at jeg hadde gode muligheter: Du er mer enn rask nok. Du er raskere enn Henrik. Han har sprunget på 3.31, så hvorfor skal ikke du?, forteller Nordås.

På torsdag blir det en duell mellom de to på 1500 meter under Bislett Games. Det er ingen tvil om at Ingebrigtsen også har formen i rute med ny verdensrekord på to engelske mil 9. juni.

Men Sandnes-løperen har ikke nye rekorder som noe mål i Oslo.

– Det er nok ikke et mål nei. Det er først og fremst å vinne i et sterkt felt, det blir som en generalprøve før VM i Budapest, sier Ingebrigtsen.