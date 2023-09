Han er skøytelandslagets hemmelige våpen

Sander Eitrem, Peder Kongshaug og resten av laget har som mål å bli bedre enn nederlenderne.

Til å hjelpe seg har de fått en nederlandsk professor.

– Det vi gjør her, er revolusjonerende. Ingen har gjort dette innen skøytesporten tidligere, sier Jeroen van der Eb, som har jobbet som professor i hjemlandet.

HEMMELIG VÅPEN: Det gjøres målinger med sensorer i skøytene. Foto: Lasse Olsrud Evensen.

Nå har han, grunnet konas nye legestilling, flyttet til Oppdal og Norge og har begynt å jobbe for Norges Skøyteforbund.

– Vi foretar målinger ved hjelp av sensorer i skøytene og GPS-instrumenter rundt banen. På den måten får vi ut data som gir trenerne verktøy til å justere teknikk på hver enkelt løper. Hvordan vi gjør det og hva slags utstyr vi bruker er hemmelig. Dette er vårt lille, tekniske forsprang, forteller van der Eb til TV 2.

VINSJ: Denne drar løperne opp i høy fart. Foto: Lasse Olsrud Evensen

65 km/t

Ved hjelp av en vinsj kan løperne dras i gang uten selv å bruke krefter på å akselerere. Topphastigheten til vinsjen er cirka 65 km/t.

En skøyteløper kan komme opp i litt over 50 km/t ved egen maskin.

Løperne kan gå svinger og runder mye raskere en de selv ville klart. På den måten trener de i overhastighet og kan utvikle både styrke og teknikk til å gjøre mye bedre svinger.

– Dette føles fantastisk. Før klarte vi kun to-tre drag. Nå har vi langt over ti drag i hastigheter vi ikke klarte før. Jeg føler stor fremgang, sier stortalentet Peder Kongshaug som allerede er i verdenstoppen.

STORFORNØYD: Peder Kongshaug er svært fornøyd. Foto: Lasse Olsrud Evensen.

– Detaljene som teller

– Vi forsker nå på mange områder. Det er detaljene som teller. Dette skal vi være best på fremover. I tillegg forsker vi på forskjellige typer skøytestål, slipevarianter og ikke minst trikoten, konkurransedrakten. Det siste er et forsøksprosjekt vi har sammen med Olympiatoppen og skal gå frem til OL i 2025. Personlig tror jeg at forskjellige typer gummi i draktene er spennende. Vi ser at det er jevnt i toppen og at detaljer målt opp mot hundre og tusendeler vil bli avgjørende, sier Petter Andersen.