– Han er nok her på lånt tid

En frisk og opplagt Brann-gjeng er i gang med den tre måneder lange sesongoppkjøringen.

Treffsikkerheten er ikke som i mai eller november. Det er heller ikke intensiteten.

Gleden over å være samlet tropp og i gang igjen, den var i høyeste grad på plass.

– Det er alltid digg å være i gang igjen. Dette er en stor del av livene våre. Det å komme i gang med å bygge noe som skal konkurrere med alle de andre er en deilig følelse, sier Eirik Horneland til TV 2.

TILBAKE: En forventningsfull gjeng er tilbake på trening etter juleferien. Eirik Horneland (t.v) flankert av Joachim Soltvedt, Sander Kartum og Thore Pedersen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Etter et 2023 som endte med jubelscener på Ullevaal i mai og andreplass i serien, er det mange som har store forventninger til bergenserne.

– Vi har lyst til å ta nye steg, så enkelt er det, sier Bård Finne til TV 2.



Troen på at det skal være mulig begrunner spissen på følgende måte:

– Vi er akkurat de samme spillerne. Flere kommer til å ta steg videre i utvikling, så på den måten skal vi følge opp individuelt og som lag.

Attraktiv gjeng

En jubelsesong gjør spillere attraktive.

Felix Horn Myhre, Bård Finne, Japhet Sery Larsen, Ole Didrik Blomberg. Alle fire er etter det TV 2 erfarer på listen til ulike klubber.

Også Ulrik Mathisen og Mathias Dyngelands gode prestasjoner gjort spillerne spennende for flere enn Brann.

SALGSOBJEKTER: Brann-spillerne Felix Horn Myhre (t.v), Ulrik Mathisen (bak), Bård Finne, Niklas Castro og Sivert Heltne Nilsen. Flere av serietoerens spillere er på listen til andre klubber. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Foto: Jan Kåre Ness

Likevel, den flest er spente på fremtiden til: Eirik Horneland.

Treneren sto frem som lederskikkelsen Brann behøvde da nachspielskandalen tok alt fokus i august 2021.

Med festfotball, poengrekord og fornyet tillit til hele klubben, ledet 48-åringen laget tilbake til Eliteserien.

I comebacksesongen ble det cupgull på Ullevaal i mai, nok en poengrekord, men nå i Eliteserien og seriesølv da tabellen var endelig talt opp.

VINNERLAG: Eirik Horneland har på kort tid snudd katastrofe til jubel i Brann. Det gjør treneren til en av de aller mest ettertraktede i Eliteserien. Foto: Fredrik Varfjell

I 2023 fikk haugesunderen mange spørsmål om egen fremtid. Interesse fra Nederland, Belgia, Sverige og Danmark gjorde mange bergensere skjelvne under sydvesten.

Svaret var alltid: Jeg trives her og skal ingen steder.

Det samme sier han nå.

Også til spillerne.

Les hva Horneland sa om overgangsryktene i oktober:

– Jeg frykter egentlig ikke å miste ham, mest fordi jeg tror på det han sier, sier Fredrik Pallesen Knudsen til TV 2.

– Jeg tror han har lyst til å fortsette med å utvikle det han har bygget opp, sier stopperen.



– På lånt tid

Branns kaptein er ikke like trygg.

– Vi skjønner at vi er heldige som har han her nå, sier Sivert Heltne Nilsen til TV 2.

– Jeg føler gruppa jobber så hardt vi kan for at han skal være fornøyd her. Jeg tror gruppa skjønner at det kanskje er på lånt tid han er her, sier 32-åringen til TV 2.



I GANG: Eirik Horneland følger godt med når Brann-spillerne er i gang med sesongens første økt. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Horneland selv er like rolig som han var før kalenderåret skiftet fra 23 til 24.

På spørsmål om hva som skal til for å lokke treneren bort fra Bergen og Brann er svaret:

– Det er ingen aktuell problemstilling for meg. Jeg er her og har veldig lyst til å være med på å utvikle dette videre. Jeg ønsker å se om vi klarer å få enda mer ut av det, svarer årets trener i Eliteserien 2023.



– Det er klart at han har gjort veldig mye bra for oss. Da er det jo naturlig at det er attraktivt, sier Bård Finne.



Branns toppscorer har en snedig plan for å gjøre Horneland blind på begge øynene for andre tilbud.

– Vi skal være så gode at han ikke ser at det finnes bedre spillere andre steder, sier 28-åringen og smiler.



Horneland er spent

I kjent stil lar ikke treneren seg rive med av gode ord. Det å gjenskape suksess er noe av det vanskeligste man driver med, skal man tro de som kan gamet.

– Det er veldig lett å si sånne ting, sier Horneland og ler.



– Vi kommer til å bli målt på om vi faktisk evner å klare det. Vi kommer til å bli målt på om vi klarer å ha det rette fokuset, bevare den samme sulten og være gode på de detaljene som skal til for å ytterligere steg.

Heltne Nilsen tror Brann er avhengige av å utvikle seg videre om gnisten skal bevares hos hovedtreneren.

– Vi håper selvfølgelig at han blir her så lenge som mulig og at vi klarer å utvikle oss i takt. Hvis vi er et godt lag, så er Brann en attraktiv plass å være, sier kapteinen.