For første gang siden 2018 er Hikaru Nakamura på norsk jord igjen for å delta i Norway Chess. Han benytter anledningen til å rose rivalen Magnus Carlsen.

«BEST I VERDEN»: Hikaru Nakamura mener bastant at Magnus Carlsen fortsatt er verdens beste sjakkspiller. Foto: AUDE GUERRUCCI

Forrige møtet mellom Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura var tidligere i år. Da møttes de i Champions Chess Tour. Da var det amerikaneren som kunne knytte hånda for seier.

I forkant av Norway Chess i Stavanger som starter mandag møtte TV 2 begge spillerne.

– Det er alltid spennende å møte Nakamura. En ting er at han har gjort det bra online, men også i langsjakk de siste gangene han har spilt. Jeg tipper han har mye å komme med, sier Carlsen til TV 2 om amerikaneren.

Begge sjakkspillerne tar seg god tid til å prate med TV 2 i forkant av turneringen. Begge med godt humør. Carlsen har latt både skjegg og hår gro.

NORSK JORD: Her var Hikaru Nakamura i Stavanger for Norway Chess i 2018. Dette var forrige gang han deltok i turneringen. Foto: Carina Johansen

Nå ser Nakamura frem til å konkurrere med den norske sjakkstjernen.

– Selvfølgelig. Selv om han ikke er regjerende verdensmester, så er han fortsatt den beste spilleren i verden. Det betyr mye å slå ham, sier Nakamura til TV 2.

Han forteller imidlertid at det ikke er det samme som tidligere. Pandemien førte til at det ble spilt mye sjakk over nett. Fra å møte ham en håndfull ganger i 2019, har de møtt hverandre flere hundre ganger etter pandemien kom, ifølge Nakamura.

Men én ting er han fortsatt klar på.

– Han er fortsatt best i verden. Alle andre som sier noe annet er ikke ærlig med selv selv. Selvsagt vil alle spille bra mot ham og prøve å slå han. Han er den beste og det er ikke mye mer å si om det.

Magnus Carlsen trekker på smilebåndet når han snakker om hvordan det eventuelt vil være å slå Nakamura.

– Det vil sikkert være litt ekstra gøy å gjøre det bra mot ham her.

Nakamura tar det ett skritt videre.

– Om jeg slår ham, men taper alle andre kamper i turneringen, så vil det stå igjen som en OK turnering. Jeg tror det er en enkel måte å si det på.