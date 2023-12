– Han er en større hissigpropp enn meg

GLADGUTTER: Under cupfinalen mot Bodø/Glimt skal Magnus (t.h) stå sammen med MFK-supporterne og heie på storebror Mathias. Drømmen er at de en gang i fremtiden skal spille sammen for A-laget til Molde. Foto: Sindre J. Olsen

Tre dager etter at Mathia Fjørtoft Løvik fylte 20 år, er gjennombruddsmannen fra Molde klar for å entre Ullevaal-matta til cupfinalen mot Bodø/Glimt.

Denne sesongen er høyrebacken en av MFK-spillerne som har fått mest spilletid under Erling Moe. Men uansett hvordan du vrir og vender på det, er det kontroversene fra Lerkendal for en måned siden det de fleste vil huske ham for fra denne sesongen.

I DYTTEN: RBKs Ole Sæter (t.h.) pådrar seg rødt kort etter å ha dyttet Mathias Fjørtoft Løvik da Rosenborg og Molde møttes på Lerkendal i oktober. Foto: Ole Martin Wold

Like før pause i kampen mot Rosenborg ble han meid ned av Adrian Pereira. Så fikk Løvik to kjappe gule kort for ettersleng mot Jayden Nelson og en sein takling på Pereira. I mellomtiden ble han angrepet av Ole Sæter, som stormet inn på banen fra benken og dyttet unggutten til Molde.

– Han er en lokal gutt på 19 år, som har vokst opp med å reise til Lerkendal for å følge Molde. Når du da for første gang får starte borte i et slikt hatoppgjør og det begynner å koke. . . , sier lillebror Magnus og lar den henge litt.

– Ja, da skjønner jeg at det kan bli litt hett under topplokket, fortsetter han og ser bort på den to år eldre broren.

– Det var verst for mamma. Det var nok hun som kjente mest på det, kontrer Mathias.

– Ja, hun måtte gå seg en tur. Hun turte ikke se resten av kampen etter at du ble utvist, fortsetter Magnus til brorens overraskelse.

– Er han en drittsekk?

– Jeg tror han koser seg med drittsekkstempelet, sier Magnus om broren.

Står sammen med fansen

Yngstemann skal stå sammen med Tornekrattet på Ullevaal lørdag. Brødrene - som bor hjemme hos foreldrene noen minutter unna Aker stadion - har spilt for Molde siden de begynte med fotball. Lenge på samme lag, trent av pappa Raymond. Men nå er 18-åringen en del av juniorstallen til MFK og spiller spiss for 2-erlaget i 3. divisjon. Drømmen er at de en gang, kanskje allerede neste år, kan spille sammen på A-laget.

M&M: Mathias (t.v) og Magnus var innom både håndball, turn og ski i barndommen, men det var alltid fotball som var det viktigste. Foto: Privat

– Men bare for å understreke det: Magnus er en større hissigpropp enn meg. Vi skal være glad for at ikke han spilte mot Rosenborg. Da hadde det gått enda verre, sier plutselig Mathias.

– Ja, jeg har nok litt temperament. Jeg skal ikke lyve, fortsetter Magnus.

– Tåler norsk fotball to Fjørtoft Løvik-brødre?

– Haha. Trønderne kommer nok til å hate det. Men det lever vi fint med, svarer duoen.

Slik fikk han merkelappen

Det var i forkant av høstens Bodø/Glimt-kamp på Aker stadion at MFK-spilleren ble tildelt «drittsekk-stempelet» av TV 2-ekspert Yaw Amankwah. Da hadde backen plaget livet av Zlatko Tripic i 4-0-seieren over Viking helgen i forkant.

– Jeg tenkte på forhånd at dette kom til å bli en veldig tøff test for Løvik, mot en spiller som er mye mer erfaren og som har mye tjuvtriks. Men Molde-spilleren lot seg ikke vippe av pinnen, briljerte med sine egne tjuvtriks og spiller helt opp mot grensen til det lovlige. Det er den drittsekkfaktoren han tilfører, i tillegg til at han er en god spiller, sa Amankwah for to måneder siden.

Uka før - da cupfinalebilletten var sikret mot Kjelsås - var Løvik involvert i nok en episode, da han provoserte ved å bøye seg over en nedbrutt 2. divisjonsspiller og brøle i pur glede.

– Jeg mistet hodet litt, innrømmet han i etterkant.

Forsvarer broren

For når du møter ham utenfor banen er det imidlertid en helt annen type. Smilende og humørfylt. Ydmyk og høflig.

– Når du først får sjansen som Mathias har fått i ung alder, så kan du ikke møte opp som en smågutt. Da får du juling. Han har vært uredd og har vært klar for å gå i krigen. Så har det kanskje vært et par ganger der det har vært litt overtenning, sier lillebroren.

JAKTER GULL: Mathias Fjørtoft Løvik fylte 20 år på onsdag, men har allerede rukket å bli både serie- og cupmester med Molde. Foto: Sindre J. Olsen

Han er naturligvis stolt over Mathias, som til tross for sin unge alder har vunnet både serie og cup med MFK.

– Vi har fulgt hverandre hele livet og har spilt mye på løkka sammen. Det han er med på er en guttedrøm som går i oppfyllelse, og er noe jeg vil oppleve også, forteller angrepsspilleren som er kjent for sin hurtighet, teknikk og avslutteregenskaper

– Det hadde vært stort om vi fikk spilt sammen for A-laget utpå her. Magnus har vært uheldig med skader og sykdom, men vi satser på at han tar steget opp og at han tar de riktige valgene på veien, sier Mathias.

Skal stoppe Pellegrino

TV 2 møter de to i kveldsmørket på Aker stadion. Mens eldstemann er fulltidsproff og trener på dagtid, så går Magnus fortsatt på skole. Han kommer til intervjuavtalen rett fra en test med juniorlaget for å måle formen før de tar ferie til over nyttår.

– Vi møtes som regel til middag og kvelds. Ellers så trives vi best på rommene våre der vi slapper av. I det siste har det blitt mye Fortnite, så da sitter vi på hvert vårt rom og brøler til hverandre, forteller duoen.

HEIAGJENG: Sammen med pappa Raymond (t.h) og mamma Alice var Mathias og Magnus på Ullevaal under cupfinalen mot Odd i 2014. Foto: Privat

De gir oss en omvisning inne på et folketomt stadion, der det kun er lys på noen få av kontorene. Brødrene tar oss med opp i veteranlosjen, der mange av klenodiene fra MFK-historien tapetserer veggene. Og vi stopper foran pokalskapet, der cuptrofeet fra i fjor står - da Molde slo nettopp Bodø/Glimt 1-0. Den gangen satt Fjørtoft Løvik på benken gjennom hele kampen, men han spilte de tre første cuprundene og fikk dermed med seg kongepokalen hjem til gutterommet.

– Det var utrolig stort, men det blir det på lørdag også. Jeg gleder meg som en liten unge. Nå står det litt ekstra på spill også, ettersom vi må vinne for å få spille i Europa neste sesong.

Fjørtoft Løvik får en heftig jobb med å stagge Amahl Pellegrino.

– Det er eliteseriens beste spiller for øyeblikket. Det blir en kul utfordring som jeg gleder meg ekstra til. Vi får satse på at han får null målpoeng i cupfinalen. Da har jeg gjort jobben, sier han.

– Hvis han klarer å holde hodet sitt kaldt denne gangen så skal det gå bra. Han møter en ganske tøff ving i Pellegrino, men det tror jeg skal gå fint, sier Magnus.