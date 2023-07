– Han er en bulldog

HAR LÆRT AV TIGER WOODS: Viktor Hovland har brukt mye tid på å jobbe med hodet for å oppnå best mulig resultater på golf-banen. Selv sier han at han har lært mye av Tiger Woods. Her fra Wright invitational tidligere i sommer. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Viktor Hovland er blant verdens beste golfspillere. På veien dit har selvsagt mye tid gått til å terpe på teknikk. Men også på det å trene toppetasjen.

Hodet er kanskje det aller viktigste verktøyet til en golf-spiller. Tiger Woods har selv sagt at er man under press, så «er det med hodet man kan vinne».

For Hovland sin del, så har det vært et særlig fokus den siste tiden. Noen enkle grep på tankesettet har ført til bedre resultater på golf-banen.

– Jeg har følt at golf har vært ganske lett i en periode. Da er det fort gjort, når det ikke er så lett lenger, at man prøver å overbevise seg psykologisk om at det nesten må være litt bedre enn det har vært før, sier Hovland til TV 2.

OPP OG NED: Viktor Hovland forteller at golf til tider kan være utrolig lett, men også utrolig vanskelig. Her fra Wright invitational 2023 Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Videre forteller han at man egentlig da setter seg selv opp til å feile. Nå tenker han heller at han skal gjøre tingene sine riktig, si til seg selv at han ikke trenger å slå perfekt hele tiden, og håndtere feilene sine på en god måte.

Særlig når man er i posisjon til å vinne turneringer er det mentale viktig. Tidligere innrømmer Hovland at han følte han måtte jage videre, men at han nå tenker mer på å unngå å slå feil.

– Jeg har lært mye av å se på Tiger Woods spille. De store, rutinerte gutta spiller seg midt på greenen og gir seg selv en mulighet. Gjør man en enkel par, så er man hele tiden med i turneringen, sier Hovland og følger opp:

– Av og til vinner man turneringen på å jage, men av og til vinner man også på å ikke tape. Det tror jeg er en god strategi på de større turneringene.

En som har fulgt nøye med på utviklingen til Hovland er hans caddie Shay Knight.

Han forteller til TV 2 at det mentale er noe han og Hovland har snakket mye om. Han poengterer også at Hovland var nødt til å forstå at ikke alt trenger å være perfekt fra start til slutt.

CADDIE: Shay Knight er Viktor Hovlands caddie. Han deltok imidlertid selv som spiller i Wright invitational 2023 Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Ifølge Knight har faktisk det poenget vært det viktigste de har jobbet med det siste halvet året.

– Hva tenker du om mentaliteten til Hovland når han nå er i posisjon til å vinne turneringer?

– Han er utrolig. Han er en bulldog. Han elsker å være i de situasjonene. Det er det han spiller for. Han er en ekte vinner, og det kommer han fortsatt til å være i tiden som kommer, sier Knight.

Torsdag startet Hovland årets siste Major. I Liverpool skal han kjempe om å virkelig bli blant de største gutta i PGA-sirkuset. Hovland slår først ut 15:48 norsk tid torsdag. Han spiller da sammen med Tony Finau og Justin Thomas.

Ettersom Hovland nå vant Memorial i år har det vært snakk om at det neste han trenger nå er å vinne en Major. Knight ler når TV 2 spør ham om det.

– Alle snakker om det, men før han vant memorial, så snakket alle om når han skulle vinne på amerikansk jord. Men jeg har sagt det hele tiden. Det handler om å være tålmodig. Jeg vet at det kommer til å skje en dag.

Hovland tar også mangelen på en Major med knusende ro.

– Det er jo alltid noe man mangler om man ser det på den måten. Jeg prøver bare å bli bedre, og jeg føler jeg har klart å ta ganske mange steg. Det går i riktig retning. Det her blir bra det, sier han og smiler.