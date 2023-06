– Han er en av våre aller største

LETTELSE: Holger Rune la mye i jubelbrølet etter at han sikret seg en plass i kvartfinalen i Roland Garros. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

PARIS (TV 2): I fjor møttes Casper Ruud og Holger Rune i kvartfinalen. Onsdag kveld er det duket for reprisen alle håpet skulle komme.

Da trekningen kom var det én kvartfinale som pekte seg ut hos de norske og danske øynene. Dersom både Holger Rune og Casper Ruud ville ta seg til en kvartfinale, ville det bli reprise fra fjorårets kvartfinale.

Og den kvartfinalen husker mange. Casper Ruud vant over dansken, og det ble en del dramatikk etter kampen. Begge to påpeker før onsdagens kvartfinale at stemningen mellom dem nå er god.

Men ser man på forrige oppgjør med Rune i årets Roland Garros, så var dansken nok en gang i negativt søkelys. Dansken slo etter en dobbeltsprett, som dommeren ikke så, og fikk dermed et poeng.

Gjenopplev fjorårets drama mellom Ruud og Rune her:

Dansken har nærmest blitt hudflettet i kommentarfelt og i sosiale medier. Selv tar han det med knusende ro.

– Det er beklagelig for hans del. Men du vet, dette er tennis. Dette er sport. Noen dommere gjør feil. Noen ganger mot meg, andre ganger mot andre. Sånn er livet, sa Rune på pressekonferansen etter kampen.

Interessen eksploderte

Og det er kanskje noen av disse holdningene som gjør han så stor som han nå har blitt i Danmark. Etter kampen mot Casper Ruud i Roland Garros i fjor, eksploderte interessen for den unge danske tennisspilleren.

Ifølge sportsjournalist i Ekstra Bladet i Danmark, Carl Emil Nielsen, er Rune nå på høyde, om ikke over, navn som Tour de France-vinner Jonas Vingegaard og Manchester Uniteds Christian Eriksen. Før fjorårets kvartfinale var Rune «én i mengden», ifølge Nielsen.

– Denne kampen har alt. Det var så mye drama i fjor. Det er noe vi dansker elsker. Når Holger Rune roper til boksen sin og når Rune beskylder Ruud for å være usportslig. Det er disse tingene som dansker elsker, sier Nielsen.

I løpet av det siste halvet året har Novak Djokovic gått tapende av banen to ganger mot Holger Rune. Det har vært noe av det største i Danmark, ifølge Nielsen. Han tror imidlertid en revansj mot Casper Ruud fra fjorårets kvartfinale i Paris vil overgå det.

PÅ PLASS: Carl Emil Nielsen er på plass i Paris for danske Ekstra Bladet. Han tror kvartfinalen mellom Holger Rune og Casper Ruud er helt åpen. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2

– Ja, det er nok større. Rivaliseringen med Norge er såpass stor i Danmark. Vi vil være storebror.

Etter at Casper Ruud ble klar for kvartfinalen i Paris, fikk han spørsmål om sin status som en kjent idrettsprofil.

Mer press

Etter å ha nådd to Grand Slam-finaler i 2022 økte interessen for nordmannen betraktelig verden over.

– Jeg ser ikke på meg selv som en verdensstjerne. Noen kvelder er det mange som ønsker å ta bilder, mens andre kvelder kan jeg gå rundt helt uforstyrret, sier Ruud.

Han innrømmer at han kjenner mer på et press i årets turnering kontra i fjor.

Å forsvare finaleplassen fra i fjor har tatt plass i tankene til Ruud. Han påpeker også selv at resultatene inn mot Roland Garros i år ikke var de samme som de var i fjor.

– Jeg kan bli litt defensiv med alle slagene mine, for jeg vil ikke gjøre feil. Jeg vil ikke gi bort seieren når jeg vet hvor viktig hvert eneste poeng er. Men noen ganger må jeg bare gå for det å være litt mer aggressiv enn hva jeg har vært tidligere i år.

LIKER FEM SETT: Casper Ruud sier han tillater seg selv å være mer offensiv i fem-settere kontra tre-settere. Ifølge Ruud er det enklere å «få kniven på strupen» i en best av tre-kamp enn i en best av fem-kamp. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Og nettopp det defensive som Ruud selv påpeker, er nok noe av det som gjør at danskene virkelig vil at Rune skal seire onsdag kveld.

– Hva tenker danskene om Casper Ruud?

– Jeg tror ikke danskene ser ned på Ruud, men inntrykket er at han nok er en litt kjedelig spiller. Vi vil gjerne se mer av ham. Vi vil se følelser og at han bidrar til dramaet som vi elsker. Men vi har respekt for hvor god tennisspiller han er. Han gjør jo ingen feil, sier Nielsen.