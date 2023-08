– Han er åpenbart preget

Søndag løper en 22-åring fra Sandnes og en 24-åring fra Klepp VM-finale for Norge. To langdistanseløpere kjenner godt til begge.

– Det er ingen som trener mer likt i det feltet enn de to. Forskjellene vil være personavhengige, sier Sindre Buraas til TV 2.

34-åringen har bodd på rom med Jakob Ingebrigtsen og har vært hjelper for Narve Gilje Nordås, senest under Bislett Games i juni.

ERFARING: Sindre Buraas er godt kjent med distansen som skal løpes søndag. Foto: Vidar Ruud

Buraas, som deltok i VM-finalen på 5000 meter i 2013, er klar på hva som er den største forskjellen i treningsarbeidet til de to rogalendingene.

– Narve trener litt mer på stier og ujevnt underlag, og har økter hvor han ikke er så opphengt i fart og tid.

– Han kjører mer på følelse og intensitet, mens Ingebrigtsen er veldig skjematisk og løper stort sett flatt og jevnt underlag, sier Buraas

– Preget

På 1500-meteren onsdag løp Ingebrigtsen inn til sølv på tiden 3.29,65, mens Nordås stakk av med bronsen, kun tre hundredeler bak.

Langdistanseløper Marius Vedvik kjenner også til begge finalistene. Han peker på at de begge har en enorm selvtillit, og husker spesielt et øyeblikk fra EM i 2018.

– Det var så spesielt. Narve hadde selvtillit før han ble god. Han var et stykke bak, men bare visste at han skulle bli god.

Å ha Gjert Ingebrigtsen som trener for seg selv har tatt selvtilliten til enda et nivå. Etter bronsen sa Nordås til TV 2 at det hadde vært «umulig uten Gjert».

– Gjert har nok tall på hva Henrik, Filip og Jakob har gjort på trening, og har sikkert sett at Narve har vært veldig tett på det nivået som Jakob har hatt på trening, sier Vedvik.

På søndagens 5000 meter skal Ingebrigtsen på papiret være enda mer suveren, men opptakten til finalen har ikke vært ideell, hvor 23-åringen har slitt med sykdom.

– Jakob er en åpenbar gullkandidat, så må vi bare se hvor mye dette sitter i for han. Han har vært gjennom tre harde løp og et forsøk hvor han ikke så «sharp» ut, sier Buraas.

Men den tidligere VM-finalisten er mer skeptisk til den andre rogalendingen, som ble nummer åtte og akkurat sikret den siste finaleplassen i forsøket.

– Narve var veldig marginal på forsøket og ga uttrykk for at han ikke var i like god form som tidligere. Han er åpenbart preget av fire løp med dopingtester, intervjusoner og premieutdeling. Jeg ser ikke på ham som en gullkandidat.

Mener «mediekjøret» kan påvirke finalen

Etter forsøket torsdag kom Henrik Ingebrigtsen med en tirade etter støyen som har foregått rundt lillebroren.

Jakob, Filip og Henrik brøt samarbeidet med pappa Gjert vinteren 2022 etter en familiekonflikt. Treneren har fortsatt samarbeidet med Nordås.

Løperen fra Voll på Klepp har omtalt forholdet til Jakob som «ikke-eksisterende», mens Jakob ikke svarer på spørsmål som ikke omhandler ham selv.

Vedvik mener det er Jakob som har taklet situasjonen best.

– Men Narve har også taklet det bra. De får jo med ting som blir skrevet og blir kanskje preget, men jeg tror ikke det har stor påvirkning på det som skjer på banen.

Buraas mener derimot at støyen utenfor kan ha en påvirkning på Norges store gullfavoritt.

HÅNDTRYKK: Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås etter finalen på 1500 meter onsdag. Foto: Beate Oma Dahle

– Det har vært mye fokus, og det er fire ganger han har vært gjennom intervjusonen. I forhold til de som bare løper 5000 meter er det en annen inngang inn i løpet, som allerede gjør deg litt redusert.

– Sesongen til Jakob har vært veldig solid. Så får vi se hvor preget han er. Det er mange faktorer her med et mediekjør og sykdommen. Det kan tære på overskuddet. For det må være helt klart: Jakob tar ikke gullet hvis han ikke er i toppform.

VM-finalen i Budapest på 5000 meter starter søndag klokken 20.10.