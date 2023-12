Han blir ny RBK-trener

Trenerjakten på Lerkendal har mer eller mindre pågått siden Kjetil Rekdal fikk sparken i 16. juni.

Nå er den imidlertid over. Ifølge TV 2s opplysninger har trønderne funnet sin nye hovedtrener i Danmark - nærmere bestemt svenske Alfred Johansson.

VG omtalte nyheten først torsdag morgen. Ifølge avisen kan svensken presenteres allerede samme dag.

Se noen av reaksjonene i videovinduet under:

– Stor respekt for Rosenborg

TV 2 har vært i kontakt med RBKs mediesjef Jørgen Stenseth. Han sier at han ikke kjenner til at noen trener skal presenteres.

Verken sportslig leder Mikael Dorsin eller daglig leder Tore Bjørseth Berdal har besvart TV 2s henvendelser.

– Jeg har fått så utrolig mange spørsmål om Rosenborg den siste tiden. Jeg har stor respekt for Rosenborg, det er en tradisjonsrik klubb, men det er de som får snakke om hvem som skal trene dem i framtiden. Det er ikke noe jeg fokuserer på, sa Johansson til lokalavisa Nidaros tirsdag.

TV 2-ekspert Yaw Amankwah er spent.

– Det å ansette en så ung trener som ikke har erfaring fra a-lag, er oppsiktsvekkende for en så stor klubb som Rosenborg.

– Men: Dette er en trener som alle jeg har snakket med, omtaler som et av Skandinavias største trenertalenter. Nå har de hatt Hareide, prøvd Rekdal. De har prøvd det å hente erfarne trenere. Det å hente etablerte trenere er mindre risikabelt, men jeg mener også at det kan gi en mer begrenset gevinst. Han har et potensiale som er veldig høyt, sier Amankwah.

– Oppegående

Mannen, som først ble omtalt som RBK-kandidat av Nettavisen, har de siste årene hatt ansvaret for FC Københavns U19-lag. Norges landslagssjef Ståle Solbakken var i sin tid mannen som ansatte Johansson i FCK.

– Alfred er oppgående han. Han har vært i FCK i to perioder. Først en periode, og så var han en tur i Sverige og i noen Stockholms-klubber, og så kom han tilbake til FCK. Han kjenner jeg godt, men det får vi ta hvis han kommer til Norge, sa Solbakken i TV 2s podkast «Fotballrådet» onsdag.



I tillegg til oppholdet i «Kongens by», har 33-åringen fra Sverige nemlig hatt trenerroller i både AIK og Djurgården, men jobben på Lerkendal blir hans aller første på seniornivå.

Da TV 2 snakket med tidligere RBK-legende Mini Jakobsen tidligere denne uken, virket han langt fra begeistret.

– Er det noen som kjenner til ham i det hele tatt? Det virker veldig rart å ansette en juniortrener til Norges største klubb, var Minis klare mening til TV 2.



09.45 er Mini med og diskuterer det som etter alle solemerker blir RBKs nye trener. Se sendingen her.

>

Johansson blir med det den yngste hovedtreneren i Eliteserien, og den yngste i Rosenborg siden Nils Arne Eggen kom inn som 29-åring i 1971.

Det betyr samtidig at vikariatet til Svein Maalen er ved veis ende. Maalen, som kom fra stillingen som trenerutvikler i RBK, tok over som midlertidig hovedtrener da Rekdal fikk sparken i sommer.

FERDIG SOM HOVEDTRENER: Svein Maalen får ikke fornyet tillit som hovedtrener i Rosenborg. Foto: Christoffer Andersen

Selv om 45-åringen i utgangspunktet skal ha mulighet til å gå tilbake i sin gamle stilling, tyder mye på at han er ferdig på Lerkendal, ifølge TV 2s opplysninger.