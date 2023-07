– Han blander seg aldri inn

Se Bodø/Glimt-Molde på TV 2 Direkte og TV 2 Play søndag kl. 19.15

Norges to beste lag de siste sesongene møtes på Aspmyra søndag kveld. Etter to Glimt-gull på rad slo Molde kraftig tilbake forrige sesong. Det meste gikk på skinner for Erling Moes Molde-mannskap, og de endte til slutt hele 18 poeng foran gultrøyene. Gullrivalen ble slått i tre av tre kamper. I den siste episoden av «Fotballpunch» avslører Moe noen av suksessfaktorene.

– Om det er her eller i Bodø, er det er krig om å få kampen inn i sitt spor, innleder Molde-treneren.



Erling Moe er gjest i Fotballpunch Foto: Morten Leander Kristoffersen

I episoden kalt «Moes metode» åpner 52-åringen opp om sin fotballfilosofi. Hvordan han har utviklet seg siden tiden i Træff, hvilke styrker han har som trener og hvordan han ønsker at Molde skal se ut. Moe drømmer om Champions League og forteller om forholdet til Kjell Inge Røkke. Mer om det seinere.

– Dessverre uglesett

Først venter Glimt. Og Moe er imponert over hva de har fått til.

– Å få opp nye klubber, at de satser slik de gjør... De kunne skrudd igjen kranen og spart penger. Da hadde de mest sannsynlig ikke vært der oppe. Man må verdsette folk som tør og satser. Det er ofte dessverre uglesett i Norge. Slapp av, de må få lov til å gjøre det som er best for dem selv. Det gjør at vi har en sunn og god konkurranse. Jeg liker ikke at de har fått et par seriegull, men det er med på å gjøre oss bedre, sier Moe.



DRAR I SAMME RETNING: Erling Moe er opptatt av å bygge lagånd. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Utvikling står sentralt i Moes filosofi. Og han er ikke redd for å ta grep om ting ikke fungerer. Før forrige sesong la han om til 3-5-2 for å få mer defensiv trygghet. Det fungerte: Ingen lag slapp inn færre mål enn moldenserne.

– For meg er ikke systemet og tall-kombinasjonene det viktige. Det er hvordan du fyller ut rollene i det gitte systemet som er det viktige. Vi har vunnet ligaen med 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 og 3-5-2. I tallkombinasjonene ligger det ingen fasitsvar, sier Moe.



– Hva er din største styrke som trener?

– Hvis jeg skal si én ting, så er det å håndtere mennesker. Det å få en gruppe til å dra i samme retning. Det å få dem til å forstå at et lag består av mer enn elleve spillere. At helheten er det som bringer oss frem til målet. Det er viktig at troppen utvikler seg, ikke bare elleveren, sier Moe.



Etter mange år i Molde-systemet tok han over som hovedtrener i desember 2018. Det er ikke bare-bare å gå fra å være assistent til hovedtrener. Med jobben kommer mer press og mer ansvar. Tøffere avgjørelser må tas.

– Jeg tror du må ha holdt på noen år. Veldig mange trenere har godt av å gå den lange veien. Da lærer du deg ofte mekanismene. For mekanismene er stort sett de samme i alle garderober. Du har forskjellige personligheter. Du har dem som krever og ønsker mange tilbakemeldinger. Og du har dem som ikke bryr seg om det. Det viktigste er å kjenne spillerne dine, både fotballmessig og ikke minst personligheten deres, sier Moe.

– Har brent meg et par ganger

I startfasen hadde Moe ansvar for Træff i 2. divisjon. Han flirer når han tenker tilbake på noen av tingene han drev med den gangen.

– Da kunne jeg kjøre spillermøter på halvannen time. Da skulle jeg ha ryggen klar, at alt var spikret. Man utvikler seg og blir mer sikker på seg selv ettersom tiden går, forteller Moe.



Yaw Amankwah møter Erling Moe i Fotballpunch. Foto: Morten Leander Kristoffersen

Molde-treneren er opptatt av å være ærlig med spillerne sine.

– At de stoler på meg. At når jeg sier en ting, blir det fulgt opp. Det er det viktigste grunnlaget vi har for et godt samarbeid. Jeg har brent meg på det et par ganger. At man lover noe man ikke klarer å holde. Når du må sette seg ned å si at du ikke klarer å holde det du lover, det er en utrolig dårlig følelse, sukker han.



Kreativ frihet

Bak menneskekjenneren Moe er det også en trener som er over gjennomsnittet opptatt av det fotballfaglige. Og Moe har klare tanker om hvordan han ønsker at Molde skal se ut på banen. Forsvarsspillet skal være fremoverrettet.

– Vi skal være offensive, komme oss opp til ballføreren og bestemme hvor ballføreren skal slå pasningen. Det gjelder enten vi står høyt eller lavt i banen, innleder han.

– I det offensive er jeg en klar tilhenger av at vi er tydelige i posisjoneringen vår. Og at vi har oppspillsvarianter som ligger latent og som vi kjenner godt. Vi er tydelige på hvordan vi ønsker det sentralt i banen. Vi har en tydelig tier som faller ned i banen. Mønsteret skal ligge der, men jeg ønsker ikke at vi skal følge det slavisk, fortsetter han.

– Når vi er trygge, har utgangsposisjoner og et mønster, må vi deretter konsentrere oss om rom. Utnytte og skape rom. Jeg er ikke så flink at jeg til enhver tid kan fortelle dem hva de skal gjøre. Da kommer kreativiteten inn. Det er viktig for å utvikle spillere. I Molde er vi avhengige av å utvikle og selge, sier 52-åringen.

FRA AKER STADION TIL DRØMMENES TEATER: David Datro Fofana ble solgt til Premier League for over 100 millioner kroner. Foto: MOLLY DARLINGTON

Drømmer om nytt eventyr

Molde har vært en veldrevet fotballklubb i mange år. Inntekter fra Europacup-spill har vært viktig for bunnlinjen. Store salg har gitt penger i klubbkassen. Og i bakgrunnen står Kjell Inge Røkke.

– Han liker ikke å tape. Det sier seg selv, humrer Moe.



– For oss er det fantastisk. Det er en mann som har vært med i 30 år. Han har vært en stor bidragsyter. Det faller mange tungt for brystet å ha en eier som er dyktig, flink og lojal. For oss er det en berikelse. Han blander seg aldri inn i noe som har med min jobb å gjøre, forteller Molde-treneren.



Selv om han ikke blander seg inn i det sportslige, forteller Moe at Røkke har et skarpt fotballblikk.

– Vi treffes med jevne mellomrom der helheten blir diskutert. Der har han bestandig innspill som er veldig bra. Han har utrolig god oversikt over det som skjer. Ser alt av kamper og spillere. Der har han stålkontroll. Og så er han opptatt av å bygge klubb. Slik at vi er her, ikke bare fem år frem i tid, men 15-20 år frem i tid, roser Moe.



En fornøyd Kjell Inge Røkke ved Molde-benken i eliteseriekampen i fotball mellom Bodø/Glimt og Molde på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen / NTB Foto: Mats Torbergsen

Molde har tatt seg til Champions League ved én anledning. En kjempeprestasjon borte mot Mallorca sendte moldenserne til det gjeveste selskapet i 1999. Der ventet Real Madrid, Porto og Olympiakos. I høst drømmer Moe om å høre Champions League-hymnen på Aker stadion igjen.

– Jeg mener at de beste lagene i Norge er konkurransedyktige på godt europeisk nivå. Vi kan fighte med de nederlandske og belgiske lagene. Sjansen ligger der. Sjansen for å komme inn i Champions League vil jeg anslå er 50/50, sier Moe.



Det sa han før det ble klart at Molde møter vinneren av HJK Helsinki og Larne. Uten at det svekker sjansene nevneverdig. Moe er tydelig på at det kreves noe annet å lykkes i Europa enn hjemme i Norge. Nye verktøy må tas i bruk.

– Her hjemme skal veldig mange gjenvinne, stå høyt og stupe i presset. Låse av 5-metere. Ute får du mye bedre tid. Det er det kanskje mange som stusser over, men med ballen får du veldig ofte bedre tid. Spillet blir enten at du forsvarer deg lavt, eller triller ball for å finne åpninger. Hjemme er det mye mer cowboy. Det er frem og tilbake, analyserer Moe.



Tok rotta på Glimt

Bortekampen mot Bodø/Glimt blir i så måte en god test. I fjor klarte Moe og Molde å knekke Glimt-koden. Han letter litt på sløret hvordan de gjorde det.

– Når du møter Bodø/Glimt er stopperne de viktigste premiss-setterne i første fase. En av de tingene vi ønsket og hadde fokus på, var å ikke åpne opp og gå på stopperne. Vi ventet til de ble utålmodige. Når spissene var tålmodige, fikk vi også tatt ut den sentrale midtbanespilleren deres, sier Moe.

– I høyt press mot 4-3-3, sender vi vingbackene våre høyt. Hvis vingbackene blir stående, blir vi baktunge. Da blir vi spilt av. Vingbackene må med i press-spillet høyere i banen. Det er nok dem som løper mest i løpet av 90 minutter, ler Moe.

– Hva ønsker du å se på Aspmyra?

– At det er kompakt og tett mellom oss, enten vi står lavt eller høyt.