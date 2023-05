Hammerseng-Edin: – Synd at det ikke er mer ståhei

Larvik - Vipers 22-36 (12-19)

Vipers feide Larvik av banen i andre semifinalekamp og er klare for sluttspillfinale mot vinneren av Storhamar og Sola.

Tidligere denne sesongen har Vipers vunnet både serie og NM.

Og i juni skal kristiansanderne spiller Champions League-semifinale mot Györ.

– Jeg tror ikke folk egentlig skjønner hvor stor prestasjon det er, sier tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin på TV 2s sending.



– Det er synd at det ikke er mer ståhei rundt det, for det er helt sinnssykt sterkt å gjenskape det. En ting er å greie det én gang, men det er fjerde sesong på rad at de er i Final4, sier hun.

Hammerseng-Edin kommer med en klar beskjed:

– Jeg oppfordrer folk til å hausse det enda mer enn det som er gjort, for de fortjener mer anerkjennelse enn de har fått, sier hun.

SUKSESSTRENER: Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad leder kristiansanderne i sin siste sesong. Foto: Icon Sport / BILDBYRÅN

– Nå skal jeg gå inn og skryte av dem, humrer Gjekstad til TV 2 før han er på vei inn i garderoben etter kampen.

Vipers-profil Ragnhild Valle Dahl mener det er ros å få i Kristiansand.

– Jeg synes folk er flinke til å rose. I byen Kristiansand oser det av gratulasjoner og glede, så det er utrolig gøy, sier Valle Dahl til TV 2.

FÅR ROS: Ragnhild Valle Dahl får merke kristiansandernes glede over Vipers-suksessen. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Mot Larvik vant Vipers 36-22 etter en kamp uten spenning.

– Jeg er vilt imponert, kommenterte Hammerseng-Edin.

Storhamar og Sola møtes i en tredje semifinalekamp fredag 19. mai.