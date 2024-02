HamKam-talent funnet død

Eliteserie-klubben HamKam er i sorg etter at Archange Defrignan Mondou «Akillas» (19) er død.

– Det er med stor sorg at HamKam fotball har mottatt budskapet om at Akillas har gått bort i en alder av 19 år. Han ble funnet i sin leilighet, skriver HamKam.

Familien er informert om bortgangen. Dødsårsaken er ikke kjent.

– Dette er en svært tung dag for alle berørte, sier daglig leder Bent Svele.

I SORG: HamKams daglige leder Bent Svele. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Unggutten var hjemme i Elfenbenskysten over jul og nyttår, men har vært i Norge i en periode nå, skriver Hamar Arbeiderblad.

På grunn av medisinske utfordringer har han ikke kunnet trene fotball som normalt, men han har vært med rundt laget og blitt fulgt opp av klubben som han har hatt kontrakt med ut 2024-sesongen.



Lokalavisen skriver at talentet har bodd i en leilighet på CC Hamar. Etter at klubben ikke fikk kontakt med ham, besluttet de tirsdag for å bryte seg inn i ungguttens leilighet.

Mondou hadde kontrakt med klubben ut 2024. Han fikk ingen minutter i Eliteserien, men var på benken i to kamper.



Storklubber som Rosenborg og Bodø/Glimt sender sine kondolanser til HamKam og familien, skriver de på X.

Saken oppdateres.