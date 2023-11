HamKam rystet Viking: – Tenk hvor mye dette har å si for andre lag

HamKam-Viking 3-0

En dårlig periode midt i andre omgang felte Viking.

Først var Moses Dramwi Mawa knepent var på riktig side av offsidelinjen etter en frekk flikk, og så vartet Oliver Kjærgaard opp med en vanvittig scoring.

På overtid sørget Jonas Enkerud for at det ble en ydmykelse for gjestene fra Stavanger.

– Én ting er hva de føler i HamKam og i Viking, men tenk hvor mye det har å si for veldig mange andre lag i både topp og bunn, kommenterer TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

HamKam-trener: Dette må til

For bunnlagene er resultatet dårlig nytt.

HamKam tar et stort steg mot ny kontrakt i sin fjerde siste kamp for sesongen. Før rivalene har spilt sine kamper denne runden, har de seks poeng å gå på til kvalikplassen.

HamKam-trener Jakob Michelsen sier at han har vært trygg på å holde plassen hele tiden, men minner om at ingenting er avgjort.

– Vi har et jævlig vanskelig program, men en hjemmekamp mot Viking er også jævlig vanskelig, sier dansken til TV 2.

– Vinner vi én kamp til, burde vi være der. Men det er ikke så mange kamper til å få den, fortsetter han.

Viking i trøbbel

Resultatet blir godt tatt imot i Bergen og Oslo, minner Mathisen om.

Tapet gjør at Viking er bakpå i medaljekampen. Vinner Brann og Tromsø sine kamper søndag, vil Stavanger-laget ha tre poeng opp til bronse og fem poeng opp til sølv.

Havner de utenfor medalje, ligger Europa-håpet til Viking i at de tar fjerdeplassen og at Bodø/Glimt samtidig slår Molde i cupfinalen.

– Akkurat nå er det ikke mye som tyder på at Viking skal ta medalje. De har levert en ny, meget skuffende kamp, sier Mathisen.

– Vi gir i hvert fall ikke opp. Det spilles noen kamper i morgen. Det kommer an på, men det kan godt være at de får et forsprang. Vi må fokusere på oss selv, finne tilbake til oss selv og finne en vei til å vinne kamper igjen, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til TV 2.

