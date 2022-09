Hamilton raste mot eget lag: – Så forbanna sint

Hundretusener av tilskuere var på plass i Zandvoort i Nederland for å se hjemmehåpet Max Verstappen, som startet i Pole Position under dagens løp.

Verstappen holdt lenge unna, men Mercedes´ Lewis Hamilton var nærme å ta igjen nederlenderen.

Da Mercedes prøvde å gå for seieren på tampen ble det vanskelig for Hamilton som hadde veldig slitte dekk. Han kjørte ikke inn for å bytte, noe som kostet Hamilton dyrt.

–Jeg kan ikke tro at dere «fucker med meg». Jeg er så forbanna sint nå, sa Hamilton til Mercedes-teamet på radioen.

Etter løpet beklager han for reaksjonen.

– Jeg husker ikke helt hva jeg sa, det var i øyeblikket. Men jeg er stolt over teamet og beklager.

Mercedes-sjef Toto Wolff forstår reaksjonen.

– Vi prøvde å gå for seieren, og feilet. Men det er bra at han får ut frustrasjonen i bilen, sier Wolff til Viaplay etter løpet.

STORT SMIL: Max Verstappen vant på hjemmebane Foto: Peter Dejong / AFP

Også Carlos Sainz fikk løpet ødelagt på grunn av teamet. Han fikk tidsstraff på fem sekunder etter en usikret release i depoet.



Det ble han straffet for, noe han ikke mener er rettferdig.

– Det var en fra McLaren midt i banen, så jeg måtte stoppe for å unngå å kjøre på ham. De (FIA) straffet meg fordi jeg reddet noens liv. Jeg vil snakke med FIA for å se va jeg skulle ha gjort annerledes, fordi jeg synes ikke at jeg fortjener å bli straffet for det, sier Sainz til Viaplay.

Restart

Verstappen fikk et enormt forsprang på 13 sekunder til Hamilton da Yuki Tsunoda fikk problemer med bilen og førerne måtte kjøre bak virtuell sikkerhetsbil.

Men da Valtteri Bottis måtte stoppe midt på banen etter 60 runder, ble førerne nødt å restarte bak sikkerhetsbil. Dermed var forspranget tapt og det ble igjen dramatikk i løpet.

Verstappen valgte å bytte dekk, som skulle vise seg å være et smart trekk. Det gjorde ikke Hamilton. Samtidig fikk han lite hjelp til å stoppe nederlenderen av lagkamerat George Russel.

FØRST, MEN IKKE LENGE: Lewis Hamilton i front øynet sjanse for seier, men med slitte dekk de siste rundene ble det fjerdeplass. Foto: James Moy

Russel tok andreplassen, foran Charles Leclerc. Hamilton endte på fjerdeplass. Med seier søndag tok Verstappen sin fjerde strake seier.

– Det var ikke et enkelt løp. Vi måtte pushe og gjorde de riktige valgene mens sikkerhetsbilen var ute. Jeg trodde ikke vi kunne holde det med mindre vi byttet dekk. Vi timet det veldig bra, sier Verstappen i intervju med arrangøren etter løpet.

Tøft fra start

Lewis Hamilton uttalte før løpet at det viktigste denne helgen var å komme helskinnet til mål. Men allerede i første sving ble det et sammenstøt mellom Lewis Hamilton og Carlos Sainz.

Ingen av bilene snurret og førerne kunne fortsette. Danske Kevin Magnussen var noe mer uheldig da han i andre sving mistet kontrollen og kjørte ut på grusen, men også Magnussen kunne fortsette løpet.

PÅ HJEMMEBANE: Max Verstappen hadde mange fans under Nederland Grand Prix Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Sainz tapte mye tid da han måtte inn på depotstoppet etter 15 runder. Men Ferrari manglet en viktig ting: de stod ikke klare med et nytt bakhjul.

I tillegg lå en muttertrekker løs på veien, som Sergio Perez var nødt til å kjøre over. Det kan Ferrari straffes for, kommenterte Viaplays Atle Gulbrandsen.

Hamilton var svært offensiv under dagens hovedløp og prøvde å kjøre forbi Perez to ganger før han kom seg forbi. Det holdt også under den ene forbikjøringen da Sebastian Vettel var i veien.

Også denne gangen gikk det bra.

Dramatikk

Etter 46 runder hadde Tsunoda problemer med bilen og stoppet. På radioen sa han at det var feil med hjulene, og kjørte inn til Pit lane. Alt var fortsatt ikke som det skulle, Tsunoda måtte stoppe midt på banen og førerne måtte starte bak Virtual Safety Car.

Det lønnet seg for Verstappen. Da løpet startet igjen, var han 13 sekunder foran Hamilton.

– Det er litt synd om spenningen av løpet skal bli ødelagt av dette, sa Viaplays Henning Isdal om hendelsen.

Dermed så det vanskelig ut for Hamilton å kjempe med Verstappen om seieren. Men så stoppet Bottas opp, og førerne måtte starte bak sikkerhetsbil.

Verstappen valgte å bytte dekk, og Hamilton var i ledelsen. Men mer dramatikk ventet, Verstappen vant og tok sin fjerde strake seier.