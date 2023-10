Håkon (16) hentes til gigant: – Man blir nesten tom for ord

VANT TIL Å VINNE: Håkon Øksnes har herjet for Oslo-klubben SK Rye de siste årene. Nå venter betydelig større oppgaver for 16-åringen. Foto: Privat.

TV 2 forstår at verdens kanskje beste sykkellag de siste årene henter enda et norsk stortalent til akademiet sitt. TV 2-ekspert er «forundret» over at Uno-X ikke var på banen – Uno-X-sjefen forsvarer at de ikke jakter tenåringer.

Håkon Eiksund Øksnes er siste tilskudd i systemet til Jumbo-Visma, som de siste årene har hentet flere av Norges fremste unge syklister.

Det nederlandske storlaget har fra før juniorverdensmester Per Strand Hagenes (20) og stortalentene Johannes Staune-Mittet (21), Jørgen Nordhagen (18) og Jonas Kind Høydahl (17) i stallen, i tillegg til seniorverdensmester Tobias Foss, som forlater laget etter årets sesong.

Nå har de styrket seg ytterligere for fremtiden ved å hente 2007-modellen Øksnes fra Kjelsås i Oslo, får TV 2 opplyst.

KLASSIKERHÅP: Håkon Øksnes tror han har best forutsetninger for å lykkes i klassikerne i årene som kommer. Foto: Privat

– Det er veldig stas. Jeg har alltid hatt en drøm om å sykle for laget. Dette er veldig stort, forteller Øksnes.

16-åringen skal de neste to sesongene sykle for det nederlandske klubblaget JEGG-DJR Academy, et lag som Jumbo-Visma har som mål å gjøre til et av de fremste juniorlagene i verden.

Storlagene i kø

Øksnes har markert seg gjennom en rekke sterke resultater de siste årene både i inn - og utland.

Tenåringen, som har bakgrunn fra terrengsykling og også hevder seg på bane, vant blant annet både fellesstarten og tempoen i det uoffisielle norgesmesterskapet for 15-åringer (Jokermesterskapet) i fjor, og vant også fellesstarten for 16-åringer i sommer. I tillegg har det blitt flere prestisjetunge seire internasjonalt.

Først kom det franske storlaget Ag2r på banen, før Jumbo-Visma entret scenen i sommer og vant kampen om unggutten.

STJERNESPEKKET LAG: Jumbo-Visma ble i år det første laget noensinne til å vinne Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España i én og samme sesong. I sistnevnte, som her er avbildet, tok de attpåtil alle plassene på pallen. Foto: Manu Fernandez

– Man blir nesten litt tom for ord (når Jumbo-Visma tar kontakt, journ. anm.). Man får veldig tillit til systemet deres når man ser alle de andre norske rytterne som har lyktes ekstremt godt der. Både Hagenes og Staune-Mittet har vunnet mye, og laget har Jonas Vingegaard og vant i år alle de store treukersrittene. Så det ser veldig bra ut, forteller Øksnes.

Tenåringen begynte i høst på NTG Lillehammer, hvor blant andre nevnte Staune-Mittet og Nordhagen er eller har vært elever. Der vil han trenes av Even Røed, som også har trent den nevnte duoen på ulike tidspunkt tidligere.

Sjefen for Jumbo-Vismas utviklingslag, Robert de Groot, beskriver det som «en enkel beslutning» å hente Øksnes.

– Vi har et stort speidernettverk, også i Norge, og vi har en direkte linje til Røed. På den måten kan vi kommunisere om unge og talentfulle ryttere. Håkon ble nevnt i veldig ung alder, og vi mener at han har et veldig stort potensial. Vi har også sett på tallene hans og snakket med mange folk rundt ham, så det var egentlig en veldig enkel beslutning å ta, forklarer de Groot til TV 2.

Ny trend: – Det begynner å bli fotballtilstander

At norske ryttere søker til utlandet for å utvikle seg er ikke noe nytt, men ifølge Mads Kaggestad er det en ny trend at ryttere blir hentet i så ung alder som man nå ser skjer både i Norge og internasjonalt.

– Store lag har blitt ivrige på å signere veldig unge ryttere. Det begynner å bli litt fotballtilstander i sykkelsporten, sier Kaggestad, og fortsetter:

SER NY TREND: TV 2-ekspert Mads Kaggestad. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Det er interessant at Jumbo-Visma ser så mye til Norge. Gjennom samarbeidet med Høgskolen i Innlandet, og treningssamlingene de har hatt på Sjusjøen med unge utøvere, har de fått god innsikt i hvilke talenter som finnes der.

Øksnes konkurrerer både på landeveien, på bane og i terrenget, og har i tillegg også hevdet seg godt på ski. Kaggestad tror allsidigheten er et ekstra pluss for storlag som Jumbo-Visma, noe de Groot bekrefter.

– De fleste norske rytterne vi henter har en allsidig idrettsbakgrunn. Det er noe som er veldig viktig for oss, sier han.

Uno-X-sjef med varsko: – Det blir for tidlig alvor

Øksnes hadde flere utenlandske beilere, men TV 2 vet at det norske profflaget Uno-X aldri kom med noe tilbud eller var et reelt alternativ.

– Jeg er forundret over at slike ryttere «glipper» for Uno-X. Uno-X ville sikkert gjerne hatt flere av nordmennene i Jumbo-Visma-systemet, men Jumbo-Visma er rett og slett raskere på labben. Det er en konkurranse om de største talentene, og Jumbo-Visma har nok en mer offensiv metode, sier Kaggestad.

– Uno-X må være på banen før de utenlandske storlagene. Samtidig er det selvsagt fristende for unge ryttere å gå til slike utenlandske systemer, så det er jo tøft for Uno-X å skulle konkurrere med alt det de lagene tilbyr av oppfølging, utstyr et cetera. Men Uno-X bør være konkurransedyktige, fortsetter han.

SKEPTISK TIL JAGET PÅ UNGGUTTER: Jens Haugland. Foto: Fredrik Varfjell

Uno-X-topp Jens Haugland deler ikke Kaggestads syn.

– Min erfaring er at vi skal være mer varsomme enn noensinne med å identifisere 15-16-åringer som fremtidige proffer. Vi står for en filosofi der unge gutter og juniorer skal få ha det gøy på sin arena uten å bli jaktet ned av agenter og andre. Så jeg er veldig rolig på det. Med Søren Wærenskjold, Jonas Iversby Hvideberg og Andreas Leknessund viser vi mer enn godt nok at vi er attraktive for neste generasjon, sier Haugland, før han påpeker at Uno-X nylig hentet den danske 18-åringen Henrik Pedersen, som i september vant U23-EM.

Sykkelsjefen i Uno-X sier videre at Uno-X «ikke kan påberope seg retten på alle norske og danske stortalenter», og påpeker at det tidvis også kan være formålstjenlig at unge nordmenn velger utlandet.

– Så dere sitter ikke med en følelse av at dere glipper på flere av de beste unge norske rytterne?

– Nei, heller det motsatte. Og for å være helt ærlig: Jeg er ikke tilhenger av å skulle måtte overtale 16 - og 17-åringer til å velge Uno-X. Det blir for tidlig alvor og for tidlig viktig. Jeg tror vi vil se flere historier i årene som kommer om ryttere som kanskje valgte litt for tidlig, sier Haugland.