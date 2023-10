– Hadde vondt konstant

TRIVSEL: Ulrik Mathisen har flyttet inn i ny leilighet i Bergen. 24-åringen trives godt i byen mellom de syv fjell. Nå har også fotballkarrieren for alvor begynt å skyte fart. Foto: Markus Engås / TV 2

Litt ufrivillig er Ulrik Mathisen blitt en fyr flere interesserer seg for.

Det er en naturlig konsekvens av å ha fått en stadig mer sentral rolle i et Brann-lag som jakter medalje og plass i Europa.

– Det er ikke sånn at jeg elsker oppmerksomheten. Jeg liker å gjemme meg litt bort.

24-åringen har nettopp kommet hjem fra trening. Bybanen er Oslo-guttens faste transportmiddel. Der liker Mathisen å gjemme seg litt vekk.

TRIVSEL: Mathisen har nettopp flyttet. I følge 24-åringen har han byttet ut en kaldt og flislagt leilighet med en langt lunere. Foto: Markus Engås / TV 2

Slik er det også i møtet med mediene.

– Jeg er nok den som liker å være mest i bakgrunnen. Andre kan lage overskrifter, sier Mathisen til TV 2.

Benyttet muligheten

Brann-spilleren havnet ufrivillig i søkelyset da han ble skjelt ut av tidligere lagkamerater på Åråsen.

– Det var en rimelig spesiell situasjon, det der. En klubb som har betydd mye for meg, der det virker som at jeg ikke har betydd så mye for dem, kanskje, sier Mathisen og fortsetter.

– Det var litt kjipt der og da, og så får man et stempel som «han som faller lett», men det får de stå for. Det er ikke noe jeg tenker mye på.



Og tidligere lagkameraters vrede spiller liten rolle. Mathisen nyter stadig større tillit på et lag som gjør det bedre enn Lillestrøm og mye bedre enn Vålerenga.

Så var det også ekstra stas for Brann-spilleren at det var mot nettopp tidligere arbeidsgivere hans to beste opptredener har kommet denne sesongen.

– Jo mer tid jeg har fått, desto bedre har jeg blitt.



Kjøleskapet i den nye leiligheten er en slags analogi for hvordan Ulrik Mathisen fremstår som type. Han trenger ikke mye for å klare seg.

NETTOPP FLYTTET: Ulrik Mathisen har ikke fått fylt opp kjøleskapet. Litt pålegg, energidrikk og tran er foreløpig innhold. Foto: Markus Engås / TV 2

Manglende spilletid og en tilværelse preget av mye benkesitting fører ikke til sutring. Man må kunne bite i seg skuffelser, mener Oslo-gutten.

LITEN PJOKK: Ulrik Mathisen var liten av vekst. Det gjorde at han utviklet en egen spillestil og særdeles god teknikk. Foto: Privat

Og karrieren har vært preget av mye venting, selv om han tidlig ble god.

Han fikk landskamper, både for U15- og U17-landslaget. Men så sa det stopp.

Fryktelig liten

En liten kropp må ta store deler av skylden for det.

– Da jeg var ung, var jeg veldig spe, veldig liten. Jeg var tynn, det var ikke noe særlig fysikk eller fart på meg da.

Vålerenga ble for heftig. Selv om ambisjonen alltid har vært å bli en spiller på toppnivå, valgte Mathisen å ta ett steg ned for senere kanskje å bli god nok for å spille med de store gutta.

– Frem til jeg var 17 år var jeg rundt 1,60 høy og veide 40 kilo. Det var ikke like lett å spille med folk som var 1,80 og veide 80 kilo, sier Branns kantspiller.

Høyden gjorde at Mathisen måtte finne andre måter å hevde seg på. Time etter time med teknikktrening på Skeid-banen ble løsningen. Få kunne matche gutten da han hadde ballen i beina, men det var fortsatt noe uforløst.

HØYDE: Nå er Ulrik Mathisen 180 centimeter høy. Det gjør at Brann-spilleren kan hevde seg både langs bakken og i luften. Foto: Javad Parsa

– Det spilte ikke så stor rolle om jeg driblet folk, for med en gang jeg var forbi, så tok de meg igjen. Jeg var ikke rask nok, sier 24-åringen.

Brudd

Kompisene strakte seg mot himmelen. Et lavt tyngdepunkt og kvikke bein var ikke noe Mathisen gledet seg veldig over.

–Jeg var så kort og tenkte «når er det min tur å vokse». Det var en periode jeg tenkte at jeg ikke kom til å vokse, uansett. Man blir jo oppgitt.

VINNER: Ulrik Mathisen (nede til venstre) var liten, men bidro til seier i Norway Cup. Foto: Privat

Men så, uten å ty til ekstra havregrøt eller andre vidunderkurer, begynte teknikeren å strekke på seg.

Tidligere hadde den lave høyden vært et problem. Nå skulle utfordringen bli en helt annen.

– Plutselig skjøt det fart. Det gikk så fort. Jeg vokste 20 centimeter på et halvt år. Når det går så fort, så er ikke kroppen helt på lag.



RASK: Nå kan Ulrik Mathisen løpe fra de fleste. Slik har det ikke alltid vært. Foto: Frederik Ringnes

– Steget blir annerledes, man løper litt annerledes. Touchen blir litt feil. Man tenkte jo «hva er det som skjer nå».

Svaret var enorm vekst. I en periode av livet der alt dreier seg om å bli best mulig i fotball, er det umulig å bremse seg selv.

Mathisen hadde smerter i kroppen, men å ta det rolig var ikke et alternativ. Han gikk på Wang Toppidrett, samtidig som han spilte på Vålerenga. Det betydde morgentrening, så skole, før ettermiddagen ble tilbrakt på en ny treningsøkt.

– Det blir jo en stor belastning, men jeg tenkte at det gir mening at jeg har voksesmerter. Jeg kjørte bare på.

– Plutselig snappet det og jeg kjente at det var noe galt. Det var vondt, altså. Det var en uvant følelse, det ha ha vondt konstant.

SMERTER: Mathisen forteller om store smerter i oppveksten. Som ung presset han kroppen i overkant. Foto: Markus Engås / TV 2

Resultatet var tretthetsbrudd i ryggen og to til tre måneder med alternativ trening.

– Sett i etterkant, så skulle jeg veldig gjerne tatt belastningen veldig mye ned. Man vil jo spille så mye fotball som mulig, og man sier jo ikke ifra at man har vondt heller.

– Det skulle jeg ønske noen fra utsiden kunne sett. Det er ikke lett å si hvem som skulle tatt tak i det, men kanskje noen trenere burde ha sagt at jeg skulle roe litt ned i den perioden jeg vokste så mye.

Tålmodighet

I enden av regnbuen etter et halvt år med smerter: en høyde han kunne utnytte. Steget var lengre, hurtigheten økte proporsjonalt med lengden på beina.

– Det har tatt den tiden det har tatt, og jeg har måtte ta noen omveier, sier Mathisen til TV 2.



Omveien gikk via Kjelsås i andredivisjon, så kom Lillestrøm på banen. Geir Bakke så at gutten hadde noe ekstra.



Mathisen fikk flere gode opplevelser i gult og svart, men noen fast plass fikk han aldri. Nok en gang valgte teknikeren å ta ett steg tilbake.

I Sogndal fikk den unge, lovende spille fast. Et år i Obos ga selvtillit og en solid utvikling. Nå har steglengden og teknikken gitt gode resultater for Brann.

SOGNDAL: Mathisen fikk mye spilletid i Sogndal. Her i duell med nåværende Brann-lagkompis, Felix Horn Myhre. Foto: Christian Blom

– Jeg kjenner mange som ga seg i Vålerenga da de ikke fikk kontrakt. Det er veldig mange talentfulle fotballspillere som tenker at toget har gått om de ikke får det til med en gang.



Nå har 24-åringen ett råd å komme med til yngre spillere som havner i samme situasjon som ham selv.

– Det er det å stå i det, egentlig. Det har kanskje vært litt tøft til tider, det er ikke noe å legge skjul på. Men samtidig er jeg glad for at jeg har klart å stå i det. Man må gjerne ta ett steg tilbake for å finne tilbake gleden ved fotballen.



Selvtillit

Mathisen vet bedre enn de fleste at man ikke aner hva fotballen kan bringe. Når som helst kan en skade sette deg ut av spill.



Og nettopp skader har gitt 24-åringen etterlengtet spilletid og tillit i rødt og hvitt.

SCORING: Ulrik Mathisen feirer 2-0-scoring mot gamleklubben Lillestrøm. 24-åringen ble senere kåret til banens beste på Åråsen. Foto: Frederik Ringnes

Mathisen ble kåret til banens beste mot Lillestrøm. Mot barndomsklubben Vålerenga fortsatte den fotrappe kanten herjingene og passerte tre mann før angrepet endte i Joachim Soltvedts seiersmål.

– Jeg har alltid visst at hvis jeg kommer forbi folk med ball, så er det ikke så mange som tar meg igjen, sier Mathisen og smiler.

– Det har vært veldig gøy i det siste. Jeg håper det blir vel så gøy de siste seks kampene, sier Mathisen og smiler.