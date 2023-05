– Hadde stilt med B-lag 16. mai

Et slitent Brann-lag gikk på en smell i Sarpsborg, men Eirik Horneland sier det er uaktuelt å hvile spillere før cupfinalen.

Sarpsborg 08-Brann 2-1 (2-0)

– Jeg vet hva jeg hadde gjort om jeg var Brann-trener: Stilt et rent B-lag 16. mai, og sørget for å være så uthvilt som mulig til cupfinalen, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah etter 1-2-tapet.

Brann har hatt en forrykende sesongstart, men borte mot Sarpsborg manglet intensiteten.



– Jeg synes det ser ut som de ikke har det samme energinivået. At de ikke har beina og energien til å spille den Horneland-fotballen vi har blitt kjent med så langt i sesongen, sier Amankwah.

Stiller med de beste

At Brann har en tynn tropp er ingen hemmelighet. Mot Sarpsborg ble fire tenåringer byttet inn.

Også Erik Thorstvedt spekulerer i om Brann må hvile spillere når Stabæk kommer på besøk til et fullsatt Brann stadion, 16. mai.

– Det blir spennende å se laguttaket. Stinn brakke, men med en cupfinale som kommer, så tenker jeg at den må de prioritere.

Jesper Mathisen er totalt uenig.

– Selvfølgelig skal du stille med det beste laget du kan når det er et utsolgt Brann Stadion.

Felix Horn Myhre og Brann skuffet mot Sarpsborg. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Horneland nekter også for at det kan bli aktuelt å stille med et «B-lag».

– Vi kommer til å stille det beste laget vi kan, sier han.

– Tror det er mentalt

Et hektisk kampprogram de siste ukene har kanskje blitt for tøft for Brann.

– I dag var vi mentalt litt ute fra start. Vi ble løpende etter, og da er vi svake. Alt i alt var det den mentale inngangen som sviktet litt for oss, sier Brann-trener Eirik Horneland.

Horneland peker på at laget hans har spilt mange tøffe bortekamper i det siste, som en årsak.

Han vedkjenner at Brann så treige mot Sarpsborg, men vil ikke være med på at spillerne er fysisk slitne.

19-åringen Leander Øy i Sarpsborg-buret stoppet Brann gang på gang. Foto: Christoffer Andersen

– Kroppene tåler det. Jeg tror det er mentalt.

VAR-mål

Amankwah lot seg imponere av hvordan Sarpsborg tok for seg i nærduellene.

– Når Sarpsborg gjør det Brann ikke gjør, blir det vanskelig. Da er det veldig vanskelig å vinne fotballkamper.

Sarpsborgs andre mål ble først avblåst for offside, men etter en lang sjekk bestemte VAR-teamet seg for at det likevel ikke var offside i spillet som ledet opp til Victor Torps mål.

– Det er et fantastisk mål, og det er et vel vel fortjent mål for Sarpsborg, sier Amankwah.



Kapteinen ut til pause

Sivert Heltne Nilsen ble byttet av til pause etter en smell som fikk låret til å stivne.

Allerede etter kampslutt kunne Brann-kapteinen friskmelde seg selv til 16. mai.

Branns Sivert Heltne Nilsen vrir seg i smerter på Sarpsborg stadion. Han måtte byttes av til pause. Foto: Christoffer Andersen

Et kremmerhus signert Bård Finne ti minutter før slutt ga bortelaget håp, men det ble til kun en redusering.

– Vi trodde han var gått kald, men Bård Finne går aldri kald. Dette er sånne scoringer man bare drømmer om å score, sier Yaw Amankwah om reduseringen.

Sarpsborg forsvarte ettmålsledelsen godt. Spesielt vikarkeeperen Leander Øy sto frem da seieren skulle hales i land.

– Det var ubeskrivelig deilig, sier 19-åringen selv.

– Han er utrolig. Han trener ekstra og har alltig godt humør. At han har kommet inn og gjort en så god jobb er fantastisk, sier Sarpsborg-trener Stefan Billborn.