– Hadde ikke lov til å kontakte Lucas Braathen

Tove Moe Dyrhaug gjestet fredag ettermiddag programmet «Ærlig talt» i TV 2. Der innrømmer hun gladelig at Skiforbundet har et kulturproblem med tanke på hvordan de behandler mennesker.

Men konfrontert med spørsmål om hun kunne hindret konflikten med alpinist Lucas Braathen, hevder hun at det ville vært i strid med hennes rolle som skipresident.

– Det er sånn at alle grenene i forbundet sitter med fullt ansvar for sin egen gren. Det kan nok være vanskelig å skjønne at ikke skipresidenten, eller skistyret skal gripe inn. Men gjør man det, så har man på en måte satt grenen under administrasjon, sier Moe Dyrhaug til TV 2.

– Så det er ikke sånn at du kan sende direkte melding til Lucas Bråten, og si kan vi ta en kaffe for å få en avklaring her?

– Nei, da går det på den rolleforståelsen.

– Du har ikke lov, rett og slett?

– Nei, og skal vi leve etter hvordan vi er organisert, så er det ganske viktig.

– Kunne løst konflikten

Pappa Bjørn Braathen er ikke imponert over det Moe Dyrhaug sier.

– Jeg kjenner overhodet ikke til de formelle strukturene i Skiforbundet, men dette kan kanskje forklare hvorfor kommunikasjonen til utøverne er så dårlig, sier Braathen.

Han mener at skistyret kunne løst konflikten dersom det var en vilje til det.

KUNNE LØST FLOKEN: Lucas Braathen med pappa Bjørn bak, mener Skistyret kunne løst konflikten med Braathen hvis de endret landslagsavtalen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Å endre landslagsavtalen er opp til skistyret. Det er enkelt å forstå. Skistyret er organet som kan gjøre endringer i landslagsavtalen, og hun er jo leder av skistyret.

Fra Braathen-familiens side har de følt at det ikke har vært en reell interesse for å løse floken.

– Det har ikke vært noe interesse fra noen i Skiforbundet å snakke med utøverne i løpet av de tre årene. Det gjelder ikke bare Tove; det gjelder generalsekretærer, skipresidenter og grenleder i skistyret (Ola Evjen).

– Ingen i forbundet hadde noen interesse av å snakke med utøverne i den perioden, hevder Bjørn Braathen.

Forgjengeren fikk kritikk

I den tre år lange perioden konflikten med Braathen bekrefter Moe Dyrhaug at hun det siste året utelukkende har hatt kontakt med de sportslige lederne i Alpint – samt lederne i Alpinkomiteen.

Hun har altså bevisst unngått å ta direkte kontakt med utøveren selv.

Da skiforbundet lå i konflikt med hoppsjefen Clas Brede Bråthen, måtte tidligere president Erik Røste tåle kritikk fordi han hadde tatt direkte kontakt med Maren Lundby etter noen uttalelser hun hadde kommet med i media.

– Jeg synes det er ubehagelig at jeg får høre én ting av mine ledere, og så får jeg en melding fra skipresidenten som sier noe annet, sa Lundby til TV 2, etter å ha fått en SMS fra Røste.

Moe Dyrhaug husker saken med Lundby og Røste.

– Har man lært av feilene fra hoppkonflikten?

–Ja, det går an å lære av saker også, smiler Moe Dyrhaug.

– Et kulturproblem

Hun er også åpenbart preget av at mange profiler, som Lucas Braathen, Clas Brede Bråthen, og Johannes Høsflot Klæbo har kritisert måten man behandler mennesker på i Skiforbundet.

KULTURPROBLEM: Tove Moe Dyrhaug innrømmer det er et kulturproblem i Skiforbundet. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– De har brukt ord som mobbing, og at de ikke føler seg verdsatt. Har du tenkt tanken at det kan være et kulturproblem i Skiforbundet?

– Ja, vi må jo ta tak i de sakene som du snakker om, så det er jo ikke noe tvil om …

– Så du tenker at det er et kulturproblem?

– Ja, når folk ikke føler seg godt behandlet så er det et kulturproblem som vi må ta på alvor. Og da er jo dialog og kommunikasjon kjempeviktig for å komme seg videre.



– Vil ha Braathen tilbake

En ting er hun tydelig på. Skiforbundet har ikke gitt opp å få Lucas Braathen tilbake i løypene. På et norsk landslag.

Etter at alpinisten la opp på direkten i på en pressekonferanse, sendte Tove Moe Dyrhaug en tekstmelding til Braathen.

– Hva skrev du til han?

– Nei, jeg husker ikke helt hva jeg skrev, men jeg skrev jo i hvert fall at jeg synes det var trist. Jeg var opptatt av ham, hvordan han hadde det, og om det var noe jeg kunne bidra med.

– Men skrev du på en måte unnskyld, eller hva skal til for at vi får ryddet opp i dette?

– Nei, men det er jo Alpinkomiteen og landslaget rundt alpint som gjør det. Men de har jo forsøkt i tre år, uten å lykkes.

– Ja, men da må man jo komme i en dialog, så man må jo finne ut det?

– Ja, det er jo sant. Så det prøver jeg. Og døra er fortsatt åpen for det.

– Men det er jo lov av skipresidenten å si unnskyld?

– Det er det, og det tror jeg jeg sa på den meldingen. Den var i hvert fall veldig ydmyk. For det er ikke noe tvil om at han er en fin profil, og en stjerne.

– Vil du ha han tilbake?

– Ja, gjerne.

– Dere jobber med å få han tilbake på landslaget?



– Det kan jeg ikke svare på. Det er igjen alpint som gjør den jobben. Men jeg kan godt tenke meg at han kommer tilbake.

– Det vet du, du er skipresident?

– Ja, det er jeg. Men jeg kan ikke sette alpint under administrasjon.

ØNSKES TILBAKE: Skipresidenten vil Lucas Braathen tilbake på landslaget Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Må være en ny verden

Til Moe Dyrhaugs ønske om å se Lucas Braathen tilbake på landslaget, møter hun en foreløpig kald skulder fra Team Braathen.

– Jeg har egentlig ingen kommentar til det, men det må i så fall bli å referere til det Lucas sa på pressekonferansen: Skal det bli aktuelt, må det være en helt annen verden han kommer tilbake til.