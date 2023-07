– Hadde ikke fått noen signaler

Presidenten i Håndballforbundet forteller at de ikke visste om Kolstads økonomiske problemer når klubben søkte om et wildcard til CL.

– På tidspunktet det skjedde, så hadde ikke vi fått noen signaler om at Kolstad slet økonomisk, sier president i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio til TV 2.



Han forteller at de ikke visste om klubbens økonomiske problemer i det søknaden ble videresendt.

– Når det gjelder søknaden om Champions League, så er det en søknad som er utformet av Kolstad, og så sendt via Håndballforbundet og til EHF, utdyper han.

I går fyrte Bundesliga-sjef Frank Bohmann løs mot Kolstad Håndballklubb.



– Hvis klubben ikke klarer å oppfylle de økonomiske kravene, bør de bli utestengt fra Champions League.

Kolstad fikk tildelt et wildcard til turneringen, som tildeles til en klubb som ikke er kvalifisert gjennom sportslige prestasjoner.



Det europeiske håndballforbundet (EHF) sier at NHF (Norges Håndballforbund) har gått god for Kolstads økonomi for å søke Champions League-plass.

Ikke naturlig

Daglig leder i Kolstad, Jostein Sivertsen, skriver til TV 2 at de mottok en e-post fra EHF for to dager siden, der de fikk beskjed om å redegjøre for prosessen rundt lønnsreduksjonen og den økonomiske situasjonen i klubben.



I HARDT VÆR: Kolstad og daglig leder, Jostein Sivertsen, må tåle kritikk fra Håndball-Europa. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Noe de gjorde samme kveld, ifølge Sivertsen. NHF har bekreftet ovenfor klubben at de mottok svaret fra klubben.

– Det stemmer at vi ikke har hatt dialog med Norges Håndballforbund de siste månedene angående økonomi. Vi rapporterte status på økonomi per 31.12.2022 i henhold til kravene fra Elitelisensnemnda, skriver han i e-posten til TV 2.

Sivertsen utdyper videre at da saken kom i media ba Elitelisensnemnda om en redegjørelse av saken fra klubbens side.

– Det har vi gitt dem. Det har ikke vært naturlig for dem å etterspørre informasjon før nå, og vi har heller ikke holdt igjen noen informasjon fra dem.

Gått utover spillerne



EHF krever flere svar fra Kolstad og Norges Håndballforbund.

– Med tanke på utviklingen i denne saken har vi (EHF) bedt Kolstad om en uttalelse. Vi er også i kontakt med det norske håndballforbundet (NHF) om de nasjonale lisensprosedyrene de har i Norge, sier EHFs kommunikasjonssjef Thomas Schöneich til NTB.

BEDT OM UTTALELSE: Media og kommunikasjons ansvarlig i det europeiske håndballforbundet (EHF) Thomas Schöneich er klar på at de ønsker informasjon fra den norske håndballklubben. Foto: Beate Oma Dahle

– Vi ser at det er mange som mener noe om Kolstad Håndball om dagen, og det skal de få lov til å gjøre. Vi har svart opp det som har blitt etterspurt både fra EHF og NHF, skriver Sivertsen.

Ifølge daglig leder i Kolstad har ikke klubben dårlig økonomi per dags dato, men med de store lønnsforpliktelsene som kommer neste sesong var de nødt til å redusere kostnadene for å komme i balanse.

– Dessverre har det også gått utover spillere og trenere i form av lønnsreduksjon. Nå er vi i mål med denne prosessen, og ser framover. Vi ser ingen grunn til at Kolstad Håndball skal ekskluderes fra EHF Champions League.



Kan ikke si noe

Håndballpresidenten forteller om forbundets rolle i søknadsprosessen og forklarer lisensprosedyrene som er på plass.

– Vi har en Eliteserienemnd som håndterer lisensiering av klubber. Årsregnskapet blir framlagt om våren, og fristen for å levere det er i april.

– Etter det, var siste gang vi var i kontakt med Kolstad. Og Kolstad ble på grunn av et ansvarlig lån plassert i gul kategori, sier han til TV 2.

Kolstad skal ha fått et tildelingsbrev den 26. mai. Fristen til å søke Champions League var 13. juni.

LANDSLAGSPILLERE: Kolstad-spillerne Sander Sagosen og Magnus Gullerud skal begge ha godtatt lønnsreduksjonene med klubben. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

– NHF har ikke visst om den økonomiske situasjonen i Kolstad, før CL-søknaden ble sendt?

– Den informasjonen som vi har, baserer seg på årsregnskapet som blir framlagt og vurdert. Og så er det en ny vurdering i august. Lisensordningen skal være til hjelp for å holde klubbene på riktig driftsmessig kurs. Vi har hatt svært god erfaring med dette, sier Lio.

– Har Kolstad holdt tilbake informasjon?

– Det kan jeg ikke svare på. Årsregnskapet deres er revidert og styregodkjent. Og der lå det ingen indikatorer, forteller han.