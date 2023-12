Storklubbene lå langflate etter Norheim da hun slo gjennom med et brak med scoring i Toppserie-debuten som 16-åring i 2015.

Kun ett år senere ble supertalentet hentet til den franske storklubben Lyon.

Nå innrømmer Norheim at det var langt fra enkelt å forlate trygge Norge og Klepp for slutte seg til det som regnes som verdens beste kvinnelag.

– For meg ble det kultursjokk. Spesielt fotballmessig og måten en trener snakker til deg og måten ting fungerte der jeg kom fra, sier Norheim til TV 2.

– Hvordan var forskjellen fra Norge?

– Man blir skjelt ut om man slår en feilpasning. Helt i starten sto treneren og forklarte en pasningsøvelse på fransk. Den begynte med en gang uten at noe ble oversatt til meg. Da jeg misforsto øvelsen og gjorde feil, ble jeg skjelt ut. Det er så fjernt fra oss i Norge. Det er helt tullete. Men det var helt vanlig der.

Jærbuen har flere lignende historier fra tiden i storklubben. Norheim mener at hennes unge alder gjorde at det var ekstra vanskelig å håndtere den uvante trenerstilen.

PÅ BENK: Norheim satt på Lyon-benken da de møtte Avaldsnes i 16-delsfinale i Champions League i 2016. Foto: Jan Kåre Ness

– Hadde det skjedd nå, så hadde jeg ikke brydd meg. Da hadde jeg bare tenkt: «For en idiot». Men jeg var 17 år og usikker. Jeg ble veldig preget av å bli kjeftet på. Det er noe som de fleste unge ville reagert på. Unge spillere blir ofte preget av sånt. Det er noe man må lære seg å takle.

– Veldig vanskelig å svare på

Men selv om det ble noen tøffe opplevelser i den franske storklubben, er fotballspilleren glad for at hun tok sjansen.

– Jeg kunne ikke snakke språket som 17-åring. Det var en tøff opplevelse. Det er ting jeg ville gjort annerledes. Samtidig ville jeg aldri vært det foruten. Jeg vokste så ekstremt mye som person og som fotballspiller.

Norheim fikk Lyon-debuten i en cupkamp i 2017. Der ble det scoring etter kun tre minutter på banen. Likevel fikk hun aldri slippe til i en seriekamp.

– Selv om jeg ikke spilte så mye, så fikk jeg mange opplevelser. Jeg fikk se hvordan verdens beste lag fungerte. Jeg ser tilbake på det som en sykt kul ting.

JUBEL: Norheim har funnet tilbake til toppformen i den portugisiske hovedstaden. Foto: Sporting CP

– Jeg skulle ønske jeg fikk muligheten litt senere. Alderen min preget situasjonen. Jeg tror jeg hadde hatt en mye mer positiv opplevelse hvis jeg var eldre og var litt mer selvstendig.

Siden den gang har 24-åringen spilt fotball i Norge, Sverige, Danmark og nå Portugal. Hun er usikker på om hun ville anbefalt andre å dra utenlands så tidlig som hun gjorde.

– Det er vanskelig å svare på. Jeg tror det kommer an på hvor man drar. For meg var Frankrike et land hvor man ikke er veldig åpne for andre kulturer. De var heller ikke særlig villige til å snakke engelsk.

– Ikke verdens verste plass å bo

I sommer var Norheims kontrakt med danske Køge utgått. Neste steg ble Portugal og Sporting. Det klubbvalget er blitt svært vellykket for 24-åringen.

– Først tenkte jeg: «Portugal? Skal jeg spille der?» Men jeg tenkte det ikke ville skade å snakke med klubben. Jeg fikk et veldig bra inntrykk. Jeg skjønte at det kom til å bli et steg opp for meg. Lisboa er heller ikke verdens verste plass å bo.

NY POSISJON: Norheim spilte mest i offensive roller tidligere i karrieren, men nå blomstrer hun som midtstopper. Foto: Sporting CP

Hun har spilt seg til fast plass i forsvarsrekken og laget har også gjort en veldig god sesong.

Det har blant annet blitt seier mot Benfica, et lag som ligger an til å avansere fra sin gruppe i Champions League.

– Det gjenspeiler hva vi kan få til. Benfica har alltid vært ganske mye bedre enn Sporting. Sånn er det ikke i år. Vi er to poeng bak. Det gir mye motivasjon at vi kan vinne ligaen.

Om det skjer, kan Norheim legge til nok et trofé på CV-en. Tidligere har hun vunnet ligaen i både Danmark og Sverige. Hun var også i Lyon-troppen da de vant serien, cupen og Champions League i 2016/17.

Har ikke oppdaget Haaland-fortiden

I 2020 fikk Norheim såpass mye oppmerksomhet at hun begynte å takke nei til de fleste intervjuforespørsler. Grunnen? Erling Braut Haalands kometkarriere i Borussia Dortmund.

Haaland og Norheim var nemlig spissmakkere på aldersbestemt nivå for Bryne. Det fanget internasjonale medier opp, og Norheims telefon gikk varm.

I Portugal er det foreløpig ingen som har fått med seg at hun har spilt sammen med Manchester Citys superstjerne.

– Det har heldigvis roet seg. Jeg tror faktisk ikke de vet det her nede ennå. Det er ingen som har nevnt det for meg her. Hvis de hadde visst det, så hadde de nok sagt noe.

KJENT MAKKER: Norheim spilte sammen med Erling Braut Haaland for Bryne. Her fra en turnering i februar 2017. – Han scoret ekstremt mye mål selv om han var liten og ett år yngre. Han virker veldig lik nå som han var da, sier Norheim. Foto: Stig Norheim / AFP

– Det blir spennende å se når de finner ut av det.

Venter på Norge-sjanse

I likhet med Haaland har Norheim nå nytt suksess i flere utenlandske ligaer. Men 24-åringen har aldri fått sjansen for det norske kvinnelandslaget.

– Jeg vil være med på landslaget, og jeg håper det kan skje en gang i fremtiden. Akkurat nå orker jeg ikke å tenke så mye på det.

– Vet du om landslagsledelsen følger med på deg?

– Vet ikke. De burde absolutt fulgt med.

NYTER LIVET: Norheim storkoser seg både på og utenfor banen i Portugal. Her jubler hun for scoring i cupfinalen mot Benfica tidligere i år. Dessverre ble det tap på straffekonk. Foto: Sporting CP

Røper drømmeland

Til tross for sine unge alder, har 24-åringen spilt profesjonell fotball i fem forskjellige land. Det valget er helt bevisst fra Norheim sin side.

– Noe av det kjekkeste med å kunne spille fotball er å ha muligheten til å bo i forskjellige land og oppleve ulike kulturer. Hvis jeg bare hadde blitt boende i Oslo i mange år av min karriere, ville jeg følt at jeg kastet det vekk. Man får oppleve så mye ute. For meg er det ikke et alternativ bare å bli værende i Norge hele tiden. Når jeg blir voksen, skal jeg sannsynligvis bo i Norge resten av livet.

– Hvis jeg kan bo i utlandet, få god matching og bedre betalt, så er totalen veldig positiv.

SVENSK MESTER: Andrea Norheim fra tiden i Piteå. Hun vant Damallsvenskan med klubben i 2018. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

– Hvilket land har du mest lyst til å spille i?

– Jeg har lyst å spille i England, men det frister ikke så mye å bo der. Ligaen ser veldig kjekk ut. Det er der man vil spille nå.

Før et eventuelt klubbskifte, har Norheim planen klar.

– Hovedmålet nå er å vinne ligaen med Sporting. Jeg har fått veldig stor tillit allerede og føler at jeg har klart å bli en viktig person i laget. Jeg må fortsette med det. Så får vi se når kontrakten går ut.