Hadde allerede vunnet – så gjorde Birk Ruud det utrolige: – Det har jeg jobbet lenge for

22-åringen gjør som han vil i freestyle-verden.

Fredag gikk han til topps i big air-konkurransen i verdenscupen i Copper Mountain. Ruud vant med smått utrolige 192 av 200 mulige poeng.

Da han stod igjen på toppen som siste mann ut, var seieren allerede sikret. Istedenfor å gjøre et rutinemessig hopp valgte Ruud å eksperimentere.

Han landet en dobbel bio 1980, til kommentatorenes store begeistring.

– Han kan ta det tredje og siste hoppet, hoppe rett over, men han pusher grensene og gjør et triks ingen andre har gjort i konkurranse før. Det er helt sinnssykt, kommenterte Viaplays Jonas Greve.

– Det var helt sjukt digg for meg selv å sette trikset. Det har jeg jobbet for lenge, sier Birk Ruud til TV 2.

Se det uvirkelige trikset under:

I seiersintervjuet med arrangøren ble Ruud konfrontert med at de færreste velger å satse på den måten i et såkalt «victory lap».

– Jeg har sagt til meg selv at jeg synes det er vanskelig å pushe grensene når jeg har et «victory lap». Det har skjedd et par ganger nå. Jeg er glad for at jeg pushet. Jeg vil slå meg selv, og det gjorde jeg. Jeg er veldig glad, sa han i et intervju vist på Viaplay.

Vinneren fikk besøk av en landsmann på pallen.

Sebastian Schjerve imponerte stort med en tredjeplass, 22-åringens første pallplass i verdenscupen.

– Det føles helt sjukt godt. Endelig på pallen i verdenscupen og å gjøre det med Birk er en drømmesituasjon. En bra julegave, sier Schjerve.

– Vi har drømt om å være på pallen i mange år. Endelig så gjør vi det, sier Ruud.