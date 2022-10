Haavi og Thorisdottir tilbake i troppen

Saken oppdateres!

Neste uke reiser kvinnelandslaget i fotball til Spania for å spille treningskamper mot Frankrike og England. Det er tatt ut 25 jenter til kampene.

Dette er troppen landslagssjef Hege Riise har tatt ut:

Keeper

Guro Pettersen

Sunniva Skoglund

Aurora Mikalsen

Forsvar

Guro Bergsvand

Tuva Hansen

Emilie Bragstad

Anja Sønstevold

Marit Bratberg Lund

Sara Hørte

Mathilde Harviken

Maria Thorisdottir

Midtbane

Guro Reiten

Thea Bjelde

Frida Maanum

Lisa Naalsund

Ingrid Syrstad Engen

Vilde Bøe Risa

Angrep

Julie Blakstad

Anna Jøsendal

Elisabeth Terland

Celine Bizet Ildhusøy

Sofie Roman Haug

Amalie Eikeland

Emilie Haavi

Karina Sævik

Sliter med skader i troppen

Haavi eller Thorisdottir er tatt ut for første gang i landslagstroppen siden Hege Riise ble sjef.

– Thorisdottir er tilbake, hun har spilt de siste kampene for Manchester United. Haavi har levert for Roma over tid. Vi gleder oss til å se de nå, sier Riise.

Kaptein Maren Mjelde er ikke med i troppen grunnet en skade i hamstringen.

– Jeg tenkte at hun i utgangspunktet skulle med, men så hadde vi en samtale der vi ble enige om at når hun ikke kan bidra på trening eller kamp så er det bedre at hun blir igjen hjemme, sier Riise.

Også Ada Hegerberg er ute med skade.

– Jeg har ikke noe mer info på Ada. Det er medisinsk team som følger henne tett opp sammen med teamet i Lyon. Utover det vet jeg ikke noe mer status på henne, sier landslagssjefen.

Gikk på stortap

Sist gang Norge møtte England endte det med et stortap. Etter en grusom norsk forestilling tapte jentene 0-8, og gikk på sitt største tap noen sinne.

Riise mener dermed at valg av motstandere er at man hele tiden skal prøve seg mot de beste.

– Resultatmessig har vi gått på noen smeller mot disse lagene, derfor er det viktig å trene seg på å kunne matche disse lagene og skape en trygghet og struktur i troppen.

De kommende treningskampene blir dermed noen tøffe kamper. Riise mener England er et godt kollektivt lag, men at det absolutt er mulig å jobbe med egen strategi og egne prestasjoner der.

Norge møter Frankrike fredag 11. november og England 15. november.