Haaland-varsko: – Må være forsiktig

Manchester City-Røde Stjerne 3-1



– Han er et beist i boksen. Han oppfatter situasjonene hele tiden og skaper seg rom. Jeg tror han hadde sju-åtte sjanser i dag, sier Glazer (27) til TV 2.

Foruten en kjempeglipp på Julian Álvarez' 2-1-scoring, var israeleren kveldens mann på Etihad.

Røde Stjerne-målvakten vartet opp med fenomenale 13 redninger.

En av dem var av det mirakuløse slaget, etter at Haaland hadde kommet først på en retur:

På spørsmål om det er litt ekstra spesielt å stoppe en potensiell Gullballen-vinner, svarer han:

– Jeg er trygg på ferdighetene mine og vet at jeg kan spille på dette nivået. Jeg vil ikke være snill og bare gi ham målene.

Kampen er den andre på rad der Haaland ikke har fått det helt til å stemme foran mål.

Mot West Ham i Premier League slo jærbuen ut med 2,56 mål på «Expected Goals»-statistikken, men endte opp med «kun» ett mål.

Mot Røde Stjerne traff 23-åringen metallet to ganger. I tillegg ristet han på hodet etter flere avslutninger som gikk utenfor.

Glazer tror at den kommende motstanderen vil få kjenne på Haalands vrede.

– I neste kamp vil han være sint. Så keeperen der må være forsiktig, sier Røde Stjerne-målvakten med et smil.

Han ergrer seg også etter kampen på Etihad:

– Jeg er glad for at jeg stoppet den beste spissen i verden, men de har en annen god spiss som scoret to. Jeg vil stoppe alle, men noen ganger er det ikke lett.

IMPONERTE: Omri Glazer holdt lenge Røde Stjerne inne i kampen, før han gjorde en kjempetabbe på de himmelblås andre scoring. Foto: MOLLY DARLINGTON

– Utrolig trussel

Han snakker om Haalands angrepskamerat Julian Álvarez, som har storspilt i sesonginnledningen. Manager Pep Guardiola er full av lovord om argentineren.

– For en signering klubben har gjort, sier City-sjefen på pressekonferansen etter kampen.

– Han har alt. Han kjemper, scorer og slår målgivende pasninger. Han er en kjempefin fyr. Når han spiller bak Erling, er han en utrolig trussel. Jeg er veldig fornøyd med ham. Han fortjener det, sier Guardiola.

STORSPILLER: Julian Álvarez ble hentet til Manchester City forrige sommer. I sesonginnledningen har 23-åringen vært bankers på City-laget. Her blir han omfavnet av Phil Foden (til venstre). Foto: PHIL NOBLE

Forklarer grep

I Kevin De Bruynes skadefravær, har Álvarez spilt tett på Haaland i City-angrepet.

Tirsdag var det jærbuen som assisterte, da han spilte argentineren gjennom med en lekker pasning.

– Vi trenger spillere som er nær Erling, og at ikke alt ansvaret hviler på skuldrene til Erling når det kommer til å score mål, sier Guardiola.

– Når Phil (Foden) spiller der, og når Julian spiller der, har du på følelsen at de vil skape mange sjanser, fortsetter City-sjefen.