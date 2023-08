Haaland tilbake med et smell: – Milde måne

TILBAKE MED ET SMELL: Erling Braut Haaland. Foto: JASON CAIRNDUFF

Burnley – Manchester City 0–2 (Kampen pågår)

Etter en hel sommer uten Premier League-mål var målmaskinen fra Bryne tilbake.

– Haaland fortsetter i kjent stil. Bevegelsen i boks er det bare å lære av, for det er ingen i hele verden som er bedre, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Men det var jærbuens andre scoring som fikk ekspertene til å gå av hengslene. 23-åringen banket ballen i lengste hjørne, via tverrliggeren.

– Måten han scorer 2–0 på er jo helt latterlig. Han står stille, får ballen på halvspretten og bare limer ballen i krysset, sier TV 2s ekspert.



Bildene går viralt

Da dommeren blåste til pause løp Manchester City-manager Pep Guardiola bort til sin store stjerne.

Kamera var tett på situasjonen og spanjolen var svært oppildnet før han leverte noen ord til Haaland. Til slutt dyttet han bort kamera.

– Det er noen som vil elske den intensiteten der, nådeløsheten i det, som viser at han er genial. Så vil det være andre som spør hvorfor han gjør det der i offentligheten foran kamera, sier Gary Neville hos Sky Sports.

– Jeg har spilt med en av de mest intense managerne (Alex Ferguson) i historien, men han ville alltid gjort det der i garderoben, sier Neville.

Pep Guardiola og Erling Braut Haaland. Foto: SCOTT HEPPELL

Videoen går som en farsott i sosiale medier.

– Vi har sett Pep gjøre det der med spillere før. Jeg begynner å tenke på om City kan få ballen til Haaland tidligere. Han har vært i en-mot-en-situasjoner, og kanskje ønsket er å få ham mer involvert, sier ekspertkollega Jamie Carragher.

Hylles i England

Etter tre minutter tok Manchester City en kort corner, hvor midtbaneelegant Kevin De Bruyne fant pannebrasken til Rodri. Spanjolen headet rett tilbake til Haaland, som var sikker i kjent stil med sin venstrefot.

Erling Braut Haaland feirer sesongens første mål. Foto: JASON CAIRNDUFF

– Superstjernen er tilbake og starter der han avsluttet, sier Sky Sports' Jamie Carragher.

– Milde måne. Det tar mindre enn fire minutter, så er han der igjen, skriver kollega Joe Shread.

23-åringen scoret 36 mål i Premier League i sin første sesong med de lyseblå. Totalt ble det 52 mål på 53 kamper i alle turneringer.

MÅLMASKIN: Erling Braut Haaland. Foto: JASON CAIRNDUFF

TV 2s ekspert er ikke overrasket over at det tok såpass liten tid for jærbuen å presentere seg igjen.

– Det ser kanskje enkelt og tilfeldig ut når han får en mulighet foran mål og setter ballen slik han gjør, men det er alt annet enn enkelt og tilfeldig, sier Mathisen.

– Best i verden

Men Haaland var ikke ferdig der. Etter drøye halvtimen spilt smalt det igjen.

23-åringen fikk ballen servert i Burnleys 16-meter, og banket ballen i lengste hjørne. En kunstscoring fra City-spissen.

DRØMMESCORING: Erling Braut Haaland banket ballen i vinkelen da Manchester City gikk opp til 2-0 mot Burnley. Foto: DARREN STAPLES

– Ett touch, så rett inn i vinkelen. Det er derfor han er den beste målscoreren i verden akkurat nå, sier Carragher.

Et skår i gleden for Manchester City var at De Bruyne måtte ut med skade etter 24 minutter. Inn kom nysigneringen Mateo Kovacic.

Sander Berge starter kampen på midtbanen for Burnley.

Saken oppdateres!