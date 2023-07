Haaland-oppførsel vekker oppsikt: – Det er spesielt

TOKYO (TV 2): Ett spørsmål har gått igjen under den første uken av sesongoppkjøringen.

Hvordan beholde sulten etter å ha oppnådd alt?

Hvordan spille med den samme sulten og fandenivoldskheten etter tidenes sesong?

Spørsmålet, i ulike former og fasonger, har blitt stilt hver gang noen fra Manchester City har stilt opp for pressen under turneen i Japan.

– Manageren har allerede snakket til oss om hvordan vi kan komme i gang igjen. Han vil ikke at noen skal senke seg eller bli for nonsjalant. Alle vil jakte oss. Hvordan kan vi gjøre det samme igjen, spør midtstopper Nathan Aké.

– Du kunne selvfølgelig tenkt at jobben din er gjort. «Åh, jeg vant Champions League, nå kan jeg legge skoene på hyllen», erkjenner forsvarskollega Rúben Días.

– Jeg vet ikke hvor stabile vi kommer til å være etter det vi har gjort, men jeg kommer til å be dem om ikke å glemme det vi har gjort, men må prøve å gjøre det igjen, steg for steg, sier Pep Guardiola.

FORTSATT SULTNE: Pep Guardiola og Erling Braut Haaland.

Ble sint

Med dette som bakteppe var det betimelig for TV 2s fotograf å holde et ekstra godt øye med kroppsspråket til Erling Braut Haaland.

– Det er spesielt, sier den tidligere Manchester City-spilleren Shaun Wright-Phillips til TV 2 etter å ha sett Haaland-bildene.

PENSJONERTE STJERNER: Shaun Wright-Phillips (t.v) og Joleon Lescott.

Søndag var jærbuen tilbake på fotballbanen for første gang etter eventyrsesongen. Ikke bare tok han storeslem med klubben sin; han ble også kåret til beste spiller i Premier League, toppscorer i både Premier League og Champions League, og scoret totalt 52 mål på 53 kamper for klubblaget sitt.

Én måned og tre dager etter å ha tatt sommerferie med to mål for det norske landslaget mot Kypros, var han tilbake i det som på mange måter er årets minst viktige oppgjør, en treningskamp mot Yokohama Marinos i Tokyo.

Men bedømmer man kun kroppsspråket hans, var det lite som tydet på dét.

Umiddelbart etter innhoppet til pause viste han stort engasjement. Han applauderte en lagkamerat for et forsøk på å spille ham igjennom.

Det tok ikke lang tid før han tegnet seg på scoringslisten.

Og da Yokohama scoret en redusering, ga en frustrert Haaland tydelig beskjed om at de måtte komme raskt i gang med kampen igjen.

Han var flere ganger oppgitt over ikke å få ballen etter sine karakteristiske løp i bakrom.

Det ga han spesielt kraftig uttrykk for etter en situasjon der han var i perfekt scoringsposisjon, men ikke ble servert.

Les mer Les mer Les mer Les mer

Men Haaland lot seg ikke demotivere av den grunn, og like før slutt satte han inn sin andre scoring for kvelden.

– Noen sier det er egoistisk

– Du kan se at han alltid er sulten. Han har et vanvittig ønske om å bli bedre hele tiden. Han vil forbedre hver lille ting han gjør. Dette er grunnen til at han er der han er. Uansett hvor mange sjanser han misbruker, vil han alltid score enda flere på grunn av ønsket om å komme tilbake i de posisjonene, sier Shaun Wright-Phillips og konstaterer:



– Det er spesielt å ha det i så ung alder.

– Hvordan tror du kroppsspråket og innstillingen hans påvirker laget?

– Det har en massiv innflytelse på alle de andre spillerne, sier Wright-Phillips.

MIDTPUNKT: Erling Braut Haaland var en populær mann på den åpne treningen i Tokyo tirsdag kveld. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2 Les mer Les mer Les mer Les mer

Han er med på Manchester Citys turné i Asia sammen med Joleon Lescott, som spilte for klubben i fem år og rundet hundre kamper.

– Han er en vinner. Han vil forbedre seg og gjøre det best mulig, kommenterer han om Haaland-bildene.

– Dette er bare sånn innstillingen hans er som spiss. Noen sier det er egoistisk, men jeg liker det. Han vil score ved hver anledning, sier Lescott.

Flere Haaland-intervjuer har fanget oppmerksomheten hans, ikke minst etter de fem målene mot RB Leipzig i Champions League, der han påpeker hvor mange flere han burde scoret.

– Han har sagt det flere ganger. Selv når han scorer tre, fire eller fem, mener han fortsatt at han burde hatt flere. Det viser enorm karakter. Han viser det mer og oppfører seg på en annen måte enn de fleste. Det gjør ham til den han er, sier Lescott.

Den tidligere midtstopperen sier han ville elsket å ha en slik signalspiller i front.

– Det er enormt. Jeg er sikker på at spillerne liker det, sier han.

Les mer Les mer Les mer Les mer

«Utestemme»

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah har forsket på nettopp fotballspilleres kroppsspråk. Her mener han Haaland er unik.

– Han er umulig å misforstå. Haaland er ekspert på å bruke kroppsspråk til å kommunisere på banen, både med små og store signaler til medspillerne, sier Amankwah og påpeker:

– Ofte ser du at han sender disse signalene utenfor synsvinkelen til sin nærmeste oppasser, for ikke å avsløre hvor han ønsker å få ballen.

– For medspillerne er det derimot umulig å misforstå hvor han ønsker den, og ikke minst er det heller ikke mulig å misforstå reaksjonene hans om han ikke får den når han mener han burde fått den, sier den tidligere fotballproffen.

Han lar seg fascinere av Haalands utrettelige sult.

– Nesten uansett anledning er han seg selv lik, om det er treningskamper eller Champions League-finalen. Evnen han har til å være påskrudd når det gjelder, er en av hans største styrker, sier Amankwah og fullfører:

– Om man skal sammenligne Haaland sitt kroppsspråk med vanlig verbalt språk, kan man si at han ofte bruker «utestemme».

Haaland er tilbake på banen onsdag når Manchester City møter Bayern München til en ny treningskamp i Tokyo.