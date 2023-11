Haaland med ny Champions League-rekord i utrolig snuoperasjon

Manchester City - RB Leipzig 3-2 (0-2 til pause)

Erling Braut Haaland tente håpet som sørget for en råsterk snuoperasjon for Manchester City.

Gjestene ledet 2-0 til pause, men etter pause våknet Haaland.

Scoringen var Erling Braut Haalands mål nummer 40 på 35 Champions League-kamper.

– Det er ikke bare at det er eksepsjonelt bra, men det er sykt. Det er smått sykt. Det er så enormt … Det må bare hylles, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Stjernene som Haaland knuser Erling Braut Haalands 40 mål på 35 kamper er ny rekord. Ingen har klart 40 mål raskere. 35 kamper: Erling Braut Haaland. 45 kamper: Ruud van Nistelrooy. 59 kamper: Kylian Mbappé. 61 kamper: Lionel Messi. 61 kamper: Robert Lewandowski. 65 kamper: Neymar.

Det var også starten på en meget sterk snuoperasjon.



For det var en begredelig førsteomgang City leverte.

– Jeg tror førsteomgangen er det verste jeg har sett av oss, sier Phil Foden etter kampen.



Foden utlignet 20 minutter før slutt.

Like før slutt var snuoperasjonen et faktum da Julian Álvarez sørget for tre poeng og gruppeseier.

FRA SKUFFELSE TIL JUBEL: Erling Braut Haaland og Julian Álvarez jubler etter sistnevntes avgjørende scoring. Foto: MOLLY DARLINGTON

Ydmyket City-forsvarerne én etter én

Men det var gjestene fra Tyskland som åpnet best.

Loïs Openda (23) rystet Manchester City i deres egen lekegrind.

Den lynraske spissen ydmyket først Manuel Akanji, så gjorde han det samme med stoppermakker Ruben Dias.

Vips så ledet gjestene 2-0.

– Manchester City har vært elendig, det er sjeldent jeg har sett dem så dårlig, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Den unge spissen gjorde rett og slett som han ville i førsteomgang.

– De er rystet Manchester City! De er rystet av Loïs Openda, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

Haaland startet opphentingen

Dias hadde en tøff kveld på jobben og burde kanskje vært utvist like før pause.

Dias hadde gult kort da han felte Xavi Simons, men slapp unna sitt andre gule kort.

– De har griseflaks og det skjønner Pep Guardiola som bytter ham ut i pausen, var dommen til Morten Langli.

For City kom på banen igjen uten midtstopperkjempen.

Ti minutter senere var Haaland på farten.

City-spillerne kombinerte fint gjennom midtbanen, så startet Haaland i bakrom. Alene med keeper var han som vanlig nådeløs.



DÅRLIG TID: Erling Braut Haaland tok seg ikke tid til å feire målet. Han ville ha flere. Foto: CARL RECINE

Hans mål nummer 40 på 35 kamper i Champions League.

20 minutter før slutt kom utligningen. Phil Foden var iskald da han fikk muligheten fra sju meter.

City var ikke ferdig. Igjen var Phil Foden på farten, men denne gangen havnet ballen hos Julian Álvarez som enkelt kunne avgjøre kampen.

Dermed var snuoperasjonen et faktum og City gruppevinner.