Haaland i vill feiring: – Om jeg ikke har det kjekt, legger jeg opp

Det utbrøt fullt kaos da Erling Braut Haaland og co. skulle feire ligatittelen. Etterpå snakket han om årsakene til den eventyrlige suksessen.

Manchester City-Chelsea 1-0

Idet sluttsignalet gikk, spurtet tusenvis av Manchester City-supportere ut på gressmatten.

TV-kameraet fanget opp at Haaland og flere medspillere var på vei rett inn i spillertunnelen.

Bilder fra arenaen viser at jærbuen ble geleidet bort fra kaoset av sikkerhetsvakter.

Supporterne ble bedt om å forlate banen umiddelbart på storskjermen.

En halvtime senere ble Premier League-trofeet båret ut på banen, etter at den hadde blitt helt ryddet. Se bilder av jubelscenene i bildekarusellen under:

– Surrealistisk

Etter å ha vært med på troféløftet, ha fått gullmedaljen rundt halsen og feiret vilt med lagkompisene på banen, dukket Haaland opp i direktesendt intervju med Viaplay.

Der ga han medaljen og en flaske sprudlevann til pappa Alfie.

– Helt fantastisk. Det er helt surrealistisk å gjøre det her med fansen her, og å se alle de glade trynene, sier superspissen til Viaplay.

– Jeg har gledet meg til denne dagen lenge. Endelig kom den, fortsetter Haaland med et bredt glis.

JUBELSCENER: Her får Erling Braut Haaland medaljen tilbake av pappa Alfie. Foto: LEE SMITH

Han trekker frem den spesielle historien; Da han bare var en liten gutt, spilte faren for City.

– Å stå her i dag, 22 år og vinne Premier League for en liten gutt fra Bryne født i Leeds, det er ikke dårlig, det. Det er bare til å nyte, rett og slett, sier Haaland til Viaplay.

STORT ØYEBLIKK: Premier League-tittelen er den største Erling Braut Haaland har vunnet hittil i karrieren. Snart kan han også vinne Champions League. Foto: OLI SCARFF

– Da legger jeg opp

Han setter stor pris på teamet rundt seg.

– Uten dem hadde jeg ikke hatt mulighet til å vinne og prestere sånn jeg har gjort. Skal jeg gi et råd til folk, så gjelder det å ha gode folk rundt seg. Det er akkurat det jeg har og kommer til å fortsette med, slår 22-åringen fast.

Jærbuen spiller ofte med et smil om munnen. På spørsmål om hvor viktig gleden med spillet er for ham, svarer Haaland:

– Hadde ikke jeg hatt det kjekt, hadde jeg ikke kommet så langt. Da jeg var ti år og gikk ned i hallen, var det fordi jeg syntes det var kjekt. Det er sånn det er, enkelt og greit. Om jeg ikke har det kjekt, kommer jeg til å legge opp. Den dagen det ikke er kjekt lenger, er det «takk for nå og gjør noe annet», rett og slett.

Søstrene var maskoter

Alfie Haaland, som også spilte for Manchester City, fryder seg over tittelen.

– Det er helt fantastisk. Det var ikke sånn i vår tid, sier Alfie til Viaplay og ler.

På sendingen ble det også fortalt at Haalands to søstre hadde vært maskot under kampen.

– Erling er glad i å dele opplevelser med dem rundt seg. Han er veldig opptatt av at andre skal få lov til å bli med på litt av det han er med på. Vi er veldig takknemlige, sier pappa Haaland til Viaplay.

STOLT: Alfie Haaland konstaterer at sønnens første sesong i Manchester har vært «fantastisk». Foto: OLI SCARFF

Stor applaus

Haaland var blant en rekke nøkkelspillere som fikk seg en hvil fra start, ettersom tittelen allerede var sikret før sesongens siste hjemmekamp.

Julian Álvarez ble matchvinner.

Haaland ble satt i oppvarming et stykke ut i andre omgang, til stor applaus fra hjemmesupporterne. Han ble byttet inn med i underkant av 20 minutter igjen, og maktet ikke å pynte på målrekorden (36 scoringer) i Premier League.

Han har imidlertid to kamper igjen å øke den på.

