Haaland avslører Ronaldo-inspirasjon i TV 2-intervju: – Utrolig at han klarer

Erling Braut Haaland (23) har tatt kjempesteg på ett felt – og er milevis foran en han har studert på et annet.

– Hvor har du det fra?

– Jeg har bare alltid gjort det. Siden jeg var liten. Jeg ser aldri på meg selv, det er bare noe jeg gjør.

Erling Braut Haaland svarer om sin utrolige evne til å score mål i møte med TV 2s eksperter Simen Stamsø-Møller og Jesper Mathisen.

Instinktet har sendt ham helt opp på en historisk andreplass i Ballon d'Or-kåringen, og har gjort ham så berømt at det ikke er bare-bare å ta seg en tur ut på gaten.

– Jeg prøver å leve mest mulig normalt, men på en litt annen måte, sier han med et smil.

Sammen med Yaw Amankwah har Stamsø-Møller studert alle Haalands 228 seniormål.

Tallene beviser en forbløffende utvikling.

Tidligere er hodespillet blitt pekt ut som noe jærbuen kunne eller burde forbedre.

I motsetning til mange andre spisser på sin høyde, har ikke Haaland vært ruvende i luftrommet – men heller hatt sitt store fortrinn langs bakken.

FORBEDRINGSPOTENSIAL? Erling Braut Haaland sier at han vil utvikle seg på flere områder, som det oppbyggende spillet, høyrefoten og hodespillet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Blant hans 182 første mål kom bare hvert ellevte på hodet.

Blant hans 45 siste mål, har hvert fjerde blitt scoret med pannebrasken.

– Klarte ikke helt å forstå

Dette er noe Haaland har jobbet med. Samtidig tror han det kommer litt med erfaring òg.

– Det er noe du kan lære, men jeg tror det kommer litt jo mer du spiller. Jeg jobbet med timingen i Molde med Mark Dempsey og Ole Gunnar (Solskjær). Men jeg klarte ikke helt å forstå det, hvordan du skulle hoppe opp og være rolig når du header, forklarer jærbuen.

– Det er litt vanskelig å forstå når du er yngre. Med årene har jeg lært meg og funnet ut hvordan det er; at du må hoppe opp, tidlig, og kanskje tidligere enn forsvarsspillerne, og så normalt sett heade i det lengste hjørnet, fortsetter han – og tilføyer med et smil at det naturligvis hjelper med høyde og spenst.

En annen som forbedret hodespillet med årene, er tidenes målscorer:

Cristiano Ronaldo.

BERYKTET: Etter hvert ble driblekanten Cristiano Ronaldo også en svært farlig hodespiller. Foto: JOSE JORDAN

Fra å være en typisk driblekant, ble portugiseren en svært farlig spiller også foran mål – både med hodet og beina.

Haaland trekker frem særlig én ting som har imponert ham ved superstjernen.

– Jeg husker at jeg alltid så på Cristiano Ronaldo. Bevegelsene hans i boksen: Han pleide å gjøre to-tre bevegelser før han angrep rommet han ville i. Det er en slags duell i den situasjonen med midtstopperne. Det gjelder å time det perfekt. Og innlegget må være bra. Hvis du ikke får et bra innlegg, klarer du ikke å score på hodet, poengterer Haaland.

Synes én ting er utrolig

– Er det Ronaldo som har vært inspirasjonen i boksen, eller er det andre du også har sett på?

– Han er «main».

– Hvordan han bevegde seg, og hvordan han klarte å utvikle spillet sitt. Du husker da han spilte i Manchester United og de første årene i Real Madrid, til å bli mer en slags spiss i Real Madrid.

– Det er jo utrolig for ham at han klarer. Men også hvordan han scorer målene. Det er jo de små bevegelsene i boksen, og å klare å lure forsvarerne, vurderer Haaland.

MÅLFENOMEN: TV 2 har studert samtlige seniormål Erling Braut Haaland har scoret. Hvilket han synes er best, ser du på TV 2 Play. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Blant alle sine målrekorder, har Ronaldo også flest fulltreffere på landslagsnivå.

Haaland er imidlertid langt foran hittil. På sine første 28 landskamper, har Haaland scoret 27 mål.

Ronaldo brukte 82 kamper på å nå samme antall.

Nå står portugiseren med 127 mål på 203 kamper.

