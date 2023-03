Vurderer håndballpause etter OL

Flere av håndballjentene har vært bærebjelker for Norge i en årrekke. Allerede nå jobbes det for å forberede landslaget på et generasjonsskifte.

De har det siste tiåret dominert internasjonal kvinnehåndball. Den gyldne 90/91-generasjonen hos de norske håndballjentene begir seg ut på nok et år med mesterskap.

Først står VM på hjemmebane for tur, og så skal de jakte sitt etterlengtede OL-gull i Paris sommeren 2024.

Men hva skjer etter OL i 2024?

– Vi får se. Det er mange kontrakter som er ferdige i 2024. Folk ser ulikt på det etter det, men for min del kan det hende det blir en pause da, i hvert fall. Akkurat nå ser det sånn ut, sier Stine Bredal Oftedal til TV 2.

KAPTEIN: Stine Bredal Oftedal står med 238 kamper for A-landslaget. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Noen tar kanskje en pause og kommer tilbake. Det er et tøft game som vi liker godt, men som til slutt handler om en total, legger landslagskapteinen til.

Mørk: – Tiden får vise

Seks av spillerne som er født i 1991 eller 1990 har kontrakter med klubbene sine som strekker seg til sommeren 2024:

Stine Bredal Oftedal (Györ), Nora Mørk (Esbjerg), Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg), Silje Solberg-Østhassel (Györ), Veronica Kristiansen (Györ), Kari Brattset Dale (Györ).

Flere har signalisert et ønske om å fortsette også etter de olympiske lekene i Paris.

– Det er ikke sånn at etter OL er det slutt. Mange var smarte med å skrive kontrakt til 2024 - da har man en ro og kontinuitet. Det har vært tanken min også. Så får vi se etter det, forteller Nora Mørk.

– Tar du en Katrine Lunde eller?

– Med den kroppen her er det vanskelig å se at jeg tar elleve år til. Det skal jeg ærlig innrømme, sier bakspilleren lattermildt.



Landslagskollega Katrine Lunde har vært på landslaget i over 20 år og forlenget nylig med Vipers til 2025.

Mørk forteller at så lenge motivasjonen og helsa er på plass, så kommer hun til å fortsette karrieren.

– Jeg elsker å spille håndball her og nå tar jeg det som det kommer. Det er verdens beste jobb. Jeg synes vi har et utrolig bra team her i landslaget og jeg trives godt i klubb, så tiden vil vise.

– Hva tenker du om det generasjonsskiftet som nå kommer etter hvert?

– På et eller annet tidspunkt blir det det. 90/91-generasjonen har vært stammen i landslaget de siste ti årene og det har fungert veldig bra. Det er klart vi har vist før at et generasjonsskifte har båret oss til nye høyder. Men det blir spennende å se, sier Esbjerg-spilleren.

– Kan få en sømløs fornying

Selv om seks av spillerne har utgående kontrakter til Paris-OL, så er det ikke gitt at flere legger håndballskoene på hylla.

Men en gang i fremtiden blir det et generasjonsskifte hos norske håndballjentene.

– OL er det alle ser opp til. Når du har spilt et OL så er det en ganske lenge til neste så det kan fort komme et generasjonsskifte etter OL, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele og fortsetter:

– Det er en 90/91-generasjon som har driftet og drevet det landslaget i mange år, men det er ikke gitt at alle gir seg. Jeg tror kanskje vi igjen kan få en sømløs fornying av et landslag.

Landslagsledelsen jobber målbevisst for å allerede nå foreberede seg på fremtidens skifte i spillergruppen.

– At det blir noen som har vært med lenge som vil avslutte eller ta pause vil være naturlig. Det er det vi har tenkt på de siste årene - å tenke kort- og langsiktig. Det er det vi vil tenke på i samlingene nå i april og juli også. Det blir viktige samlinger for de kommende spillerne og så jobber vi iherdig med rekruttene, sier Thorir Hergeirsson.

– Vi jobber med to tanker i hodet. Det er OL som er litt frem og VM som det nærmeste målet. Så tenker vi trenerne selvsagt på at det skal være mange nok som skal inn og fylle plasser når noen eventuelt slutter etter OL, legger landslagssjefen til.

Hergeirsson er også tydelig på at blant annet mulighetene for at de kvinnelige spillerne kan komme tilbake etter graviditet har blitt bedre. Det kan være med på å forlenge karrieren.

– Jenter har større muligheter nå til å ha håndball som et levebrød. Rammene rundt er bedre og forståelse for familie er bedre. Økonomi og rammebetingelser er bedre så de kan holde på lenger så lenge de er friske og motiverte.