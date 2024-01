– Det er alltid gøy å spille mot Norge. Det har ikke vært så gøy å se Norge. Det er ikke det norske laget jeg kjenner.



Slik beskriver den danske forsvarsbautaen og veteran Henrik Møllgaard de norske håndballguttas prestasjon under EM.

Fredag kom Norges etterlengtede seier mot Nederland, men mesterskapet har vært alt annet enn positivt for Jonas Willes menn.

Det har de triple verdensmestrene bitt seg merke i.

– De har et godt lag med mange dyktige spillere som spiller for noen av de beste lagene rundt omkring i Europa. Jeg har nok vært en smule overrasket over det, sier den danske stjernespilleren Mikkel Hansen.



– Ikke gøy å se



Norge og Danmark har møttes to ganger de siste månedene i Golden League. I november gikk danskene seirende ut, men for drøye to uker siden ble det uavgjort mellom de to nabonasjonene.

Dermed unngikk det norske laget å gå på sitt sjette strake tap i naboduellen mot Danmark. Siste norske seier kom i januar 2021.

Danskenes landslagstrener, Nikolaj Jacobsen, er også overrasket over Norges nivå nå sammenlignet med møtet tidligere i januar.

– Det tror jeg alle er. Når Norge spiller bra, er de et av de beste lagene i Europa. De har hatt en tøff turnering og muligens vanskeligere enn de hadde regnet med, sier Jacobsen og fortsetter:

– Det skjer med flere lag: man kommer litt dårlig inn og får liten selvtillit, så begynner man å ikke holde på alle avtalene og man blir usikre. Når man først kommer inn i det der, så er det vanskelig å finne roen og selvtilliten igjen. Det som mangler er kanskje selvtilliten. Vi vet hvor flinke de er.

FAVORITT: Henrik Møllgaard og Danmark er gull-favoritter i EM. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Henrik Møllgaard spiller i Aalborg med Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen.

– Jeg synes faktisk det har gjort litt vondt å se Norge spille, innrømmer veteranen til dansk TV 2.

– Det var godt å se at de fikk en seier over Nederland, men har ikke vært gøy å se. Jeg synes Norge er bedre enn det de har vist, sier Møllgaard til TV 2.



Med poeng mot Norge er Danmark sikret semifinale.

– Det er ikke sikkert at Norge kan nå en semifinale nå, men kan de ødelegge noe for Danmark, så gjør de det. Det vet vi godt, sier Møllgaard og smiler.

Avventende om Johannessen-skade

Norge står med to poeng etter to kamper inn i hovedrunden og det finnes fortsatt et syltynt håp for semifinale for de norske håndballgutta.

De må vinne de to siste kampene mot regjerende verdensmester Danmark og regjerende europamester Sverige, og ha andre resultater som hjelper dem. Ved poenglikhet gjelder innbyrdes.

– Vi kommer til å komme med alt vi har. Vi er, om ikke like overrasket, så mer overrasket enn Danmark over at vi ikke har kommet opp på det nivået vi har hatt i mange, mange mesterskapet, sier Gøran Johannessen dagen før storoppgjøret.

– Det blir vanskelig å møte dem når vi har vært nede i dalen som vi har vært. Nå begynner vi å krype opp av den dype dalen etter seier over Nederland og forhåpentligvis klarer vi å klatre videre.



Johannessen stod over kampen mot Nederland grunnet smerter i akillesen. Det er samme skaden som bakspilleren slet med i forkant av mesterskapet.

Om Kolstad-spilleren blir å se på parketten søndag kveld blir bestemt i samråd med det medisinske apparatet på kampdag.

– Vi spilte uavgjort mot dem for to uker siden. Vi har vist at vi kan spille opp mot Danmark og har til og med slått dem et par ganger, så hvorfor ikke bare slå dem nå?