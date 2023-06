– Vondt å se mesterskapet

Under Christian Berges landslagsledelse tok de norske håndballgutta to VM-sølv og en EM-bronse - de eneste medaljene Norge har vunnet på herresiden. Men 20.mars 2022 tok Christian Berge farvel med det norske herrelandslaget etter seks år bak roret.



– Det var veldig vanskelig. Da jeg tok den endelige beslutningen, satt jeg og skalv egentlig. Jeg var ikke komfortabel med den i det hele tatt fordi jeg ønsket å få til begge ting. Det var virkelig tungt da jeg tok beslutningen, forteller den nåværende Kolstad-treneren i den siste episoden av «Kommentatorbua».

– Vondt å se på mesterskapet

Trønderen ønsket en delt trenerløsning: Å være både norsk landslagstrener og trener for hardtsatsende Kolstad for å få mer tid på gulvet.

Det stormet mye rundt Berge etter at det ble kjent at han spilte en rolle i Kolstads nye storsatsningsprosjekt. Høsten 2021 innrømmet trønderen at han hadde havnet i noen gråsoner.

– Jeg ble litt overivrig den perioden der, men det var ikke med norske landslagsspillere. Det skal jeg ha helt klart, slår han fast i podcasten.

Å ha en landslagssjef som også er hovedtrener i en klubb, har vært uaktuelt for styret i Håndballforbundet. Berge tok dermed valget om å gi seg som landslagssjef og dra til Kolstad.

– Dette med landslaget er nesten som en sorgprosess altså? Det må bearbeides?

– Det var det hvert fall. Det var tungt. Jeg savner spillerne, organisasjonen og alle de vi jobba knallhardt sammen med for å komme til mål. Det synes jeg var en fantastisk moro reise.

Da håndballgutta spilte EM i januar var det første mesterskap siden 2014 uten Berge som landslagssjef.

– Det var vondt å se det mesterskapet nå sist. Det var rart, men det er naturlig. Jeg skulle hilse litt på spillerne i forkant da de var i Trondheim. Det var vanskelig, fordi det ligger en del følelser der ennå kjenner jeg. Det var vanskelig å se håndballkampene også.

Et drøyt år har gått siden den tidligere landslagssjefen tok over trønderklubben. Nå kjenner han at fingerspissfølelsen han følte forsvant litt som landslagssjef er tilbake.

– Det er vel den største grunnen at jeg måtte si stopp: Du går og leter daglig etter marginer for å bli bedre. Du sitter og føler at du er en margin selv som du ikke kan gjøre noe med. Jeg følte nesten at det var litt illojalt mot spillergruppa. Jeg fikk ikke lov å være på mitt beste, forteller Berge.

– Det er mange trenere som klarer det, se på Thorir Hergeirsson for eksempel. For meg var det ikke mulig å holde det nivået jeg ønsket selv. Jeg ønsket å være den lederen som hadde svar på spørsmålene til gutta hele tiden.

En seier unna «trippelen»

Berge kom inn i trenerteamet til Kolstad i mars 2022. Og i forkant av inneværende sesong ble han gjenforent med tre norske landslagsspillere: Torbjørn Bergerud, Magnus Gullerud og Vetle Eck Aga.

– Det er vanvittig moro og givende å være rundt utøvere hver dag. Jeg gleder meg til å gå på jobb. Jeg synes vi begynner å få til noe og at vi tar steg hele veien. Først og fremst er det helt fantastisk å være med å bygge noe igjen. Jeg trives veldig godt, forteller Berge.



Allerede i første sesong med storsatsningen har de tatt to av to mulige gull (serien og NM). Nå står de med matchball mot Elverum i sluttspillfinalen onsdag. Vinneren av sluttspillet får muligheten til å søke om Champions League-plass.



Til sommeren kommer ytterligere tre norske landslagsspillere. Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen slutter seg til trønderklubben etter flere år i utlandet.

Målet til Kolstad er å bli Norges beste klubb og en dag kunne ta med seg Champions League-trofeet hjem til Trondheim.

– Når alt sitter, så er vi konkurransedyktige til å komme langt. Det er vi, forteller Berge om fremtiden i det gjeveste europeiske selvskap.

– Når ser vi dere i Final4 i Köln?

– Jeg vet ikke, men vi skal komme dit, slår han fast.