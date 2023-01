VM-tipset: – Jeg ser på det fryktelige som skjedde i damenes EM

Ekspertene er redd for at én ting kan spolere Norges medaljesjanser.

Fredag 13.januar setter de norske håndballgutta i gang med VM og Jonas Wille får sin mesterskapsdebut som landslagssjef.

– Flere spillere er tilbake fra skade, det er en ny trener og en ny giv. Alt kan skje, sier Harald Bredeli.

Med flere stjernespillere som Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen tilbake, har Norge en skadefri tropp for første gang på flere mesterskap.

Under oppkjøringen mot mesterskapet spilte Norge Gjensidige Cup mot Portugal, Brasil og USA. Der ble det tre storseirer.

Men TV 2s håndballekspert Bent Svele og Sola-trener Steffen Stegavik tror ikke det holder for å ta medalje i årets VM.

BRONSE: Sist Norge var på pallen i et mesterskap var i EM 2020. Foto: Vidar Ruud

Gruppespillet

Topp tre i hver gruppe går til hovedrunden. Fjerdeplassen går til Presidents Cup.

Gruppe A

Steffen Stegavik og Bent Svele er klokkeklare på at europamesteren fra 2020, Spania, er gruppefavoritter.

– De har det beste målvaktsparet i turneringen sammen med Danmark. Også er Alex Dujshebaev tilbake, så jeg tror de er sterkere enn i fjor, forteller Stegavik.

Plassering: 1. Spania, 2. Montenegro, 3. Chile, 4. Iran.

Gruppe B

Vertsnasjon Polen må opp mot stormakten Frankrike. Danskenes tidligere landslagssjef, Jan Pytlick, har tatt over treneransvaret hos Saudi-Arabia og har fått en tøff trekning.

Svele og Stegavik tror Pytlicks lag må belage seg på å spille Presidents Cup etter gruppespillet.

Plassering: 1. Frankrike, 2. Polen, 3. Slovenia, 4. Saudi-Arabia,

Gruppe C

Glenn Solberg ledet Sverige til deres første gullmedalje i EM på 20 år for ett år siden. Nå skal svenskene prøve seg på verdensmestertittelen på hjemmebane.

Solberg har byttet ut assistenttreneren Martin Boquist med tidligere Elverumstrener Michael Apelgren. Boquist er nå assistenttreneren til Jonas Wille.

– Apelgren er en luring på benken, så jeg tror de får en ny dimensjon av taktikkeri og så får vi se om de får det til igjen. Det er et enormt press å spille på hjemmebane, forteller Stegavik.

GULL: Glenn Solberg er landslagssjef for det svenske landslaget. Foto: Fredrik Sandberg/TT

– De har fantastiske spillere i alle posisjoner. Det er et omdreiningspunkt i Jim Gottfridsson som bar det laget hjem til mesterskapsgull i fjor. De er i mine øyne de største favorittene sammen med danskene, følger Svele opp.

Plassering: 1. Sverige, 2. Brasil, 3. Kapp Verde, 4. Uruguay

Gruppe D

Etter noen mesterskap med varierende resultater, trekker Svele og Stegavik Island frem som en kandidat som kan overraske.

– Island er min favoritt og det er nok det bananskallet Sverige skal forbi for å komme til en semifinale, tror jeg, sier Stegavik og legger til:

– Jeg har Island som en kandidat til semifinale.

Plassering: 1. Island, 2. Portugal, 3. Ungarn, 4. Sør-Korea

Gruppe E

Dette er gruppen Norge krysser med i hovedrunden.

Serbia tapte med kun ett mål mot Sverige i siste generalprøven før VM. Ekspertene tror de kan utfordre Tyskland om gruppeseieren.

Plassering: 1. Serbia, 2. Tyskland, 3. Qatar , 4. Algerie

Gruppe F

Norge, som befinner seg i gruppe F, møter Nord-Makedonia i åpningskampen. Deretter skal de opp mot Argentina og Nederland. Ekspertene mener at Norge bør gå inn i hovedrunden med full pott.

TILBAKE: Sander Sagosen er tilbake etter å ha vært ute med skade i seks måneder. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det er en drømmetrekning, fordi det er ikke noen dårlige lag de møter. De får tre okei kamper hvor de til slutt vinner med ti mål. Så får de prøvd ut de nye systemene som Jonas Wille vil ha med inn og trent på det mot gode lag, sier Stegavik.

For det er først senere i turneringen programmet kan bli vrient.

Plassering: 1. Norge, 2. Nederland, 3. Argentina, 4. Nord-Makedonia

Gruppe G

Norges tidligere landslagssjef, Robert Hedin, skal lede USA i deres første VM på 22 år. Det tror ekspertene blir tøft for amerikanerne som aldri har vunnet en VM-kamp.

Plassering: 1. Egypt, 2. Kroatia, 3. Marokko, 4. USA

Gruppe H

De regjerende verdensmestrene, Danmark, befinner i gruppe H og møter betydelig svakere motstand. Det tror Svele kan være en ulempe for danskene.

– Jeg tror danskene hadde hatt en fordel ved å ha en gruppe som Norge der de møter tre håndballag. De har hatt to testkamper mot Saudi-Arabia i forkant av VM og så skal de ut mot disse lagene. De kan få sjokk i hovedrunden selv om de er et av de beste lagene, slår Svele fast.

Plassering: 1. Danmark, 2. Tunisia 3. Bahrain, 4. Belgia

REGJERENDE MESTER: Mikkel Hansen og Danmark har vunnet de to siste verdensmesterskapene. Foto: Anna Szilagyi

Norge-exit

Etter hovedrunden går de to øverste lagene til kvartfinale.

– Det ville vært en fiasko om Norge ikke kom seg til en kvartfinale, sier Svele.

Men ekspertene tror det blir dit og ikke lenger for de norske håndballgutta. De tror spilleprogrammet kan ødelegge.

Norge spiller kamper annenhver dag gjennom VM. De starter mesterskapet i Krakow før de reiser videre til Katowize for hovedrunden, og Gdansk for kvartfinale og semifinale. Plasseringskampene spilles i Stockholm.

– Jeg ønsker Norge videre, men jeg ser på det fryktelige som skjedde i damenes EM. Spania og Frankrike spiller mot hverandre, så har de en reisedag, så har de en fridag og så har de kvartfinale, sier Stegavik.

Under damenes EM i november fikk kampoppsettet mye kritikk. Frankrike var blant dem som ble hardest rammet rett før semifinalen mot Norge.

Mens de norske håndballjentene hadde bodd og spilt i samme by, måtte Frankrike bruke sin eneste fridag før semifinalen på å reise til en ny by. De spilte også to kamper på rad i mellomspillet.

Norge slo Frankrike i semifinalen.

Nå frykter Svele og Stegavik at det samme kan skje håndballgutta.

– Norge skal spille mot Serbia eller Tyskland, så har de en lang reisedag og så er det kamp. De får ikke en fridag å komme seg på. Jeg tror at Spania og Frankrike går videre til semifinalen på grunn av totalbelastning, dessverre, sier Stegavik.

SOLA-TRENER: Steffen Stegavik, her med kona og Sola-spiller Camilla Herrem. Foto: Ali Zare

Svele støtter resonnementet, men understreker at Sander Sagosen kan løfte laget.

– Men det som kan telle positivt, er at vår største stjerne kommer til et mesterskap med overskudd. Han er litt mer kamprusten. Han har ikke stått 60 minutter med klubblaget og sloss tre ganger i uka inn mot mesterskapet. Han kommer mer uthvilt inn og vil sannsynligvis holde hele veien, poengterer Svele.

Hvem tar gullet?

Slik tror de kvartfinalene blir:

Kvartfinale 1: Spania (vinner) -Serbia

Kvartfinale 2: Norge - Frankrike (vinner)

Kvartfinale 3: Sverige (vinner) - Egypt

Kvartfinale 4: Danmark (vinner) - Island

Semifinalene består da av Spania mot Sverige, og Frankrike mot Danmark, og ekspertene tror det blir en skandinavisk finale i Stockholm.

Det er enstemmig at Danmark trekker det lengste strået mot Sverige i finalen og blir verdensmester for tredje gang på rad.

– Det er et fantastisk håndballag med en bredde som er voldsom, sier Svele.