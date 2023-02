Vipers vant NM-finalen: – Suverene nok en gang

Vipers Kristiansand ble norgesmestere for sjette gang på rad.

LAGJUBEL: Vipers Kristiansand leverte også i NM-finalen og kan juble for gullmedalje. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Sola – Vipers Kristiansand 23-30 (12-14)

Saken oppdateres!

– En sterk prestasjon nok en gang av et meget, meget sterkt lag. Det er en enorm prestasjon det Vipers har fått til, sier TV 2s håndballekspert Harald Bredeli.

Vipers Kristiansand herjer for tiden, og er så langt ubeseiret i serien. I NM-finalen mot Sola var Vipers soleklare favoritter, men Kristiansand-laget fikk lenge tøff motstand.

Sola hang godt med i starten, og lå under med kun to mål til pause. Men i andre omgang dro de regjerende norgesmesterne i fra og økte ledelsen.

Vipers vant finalen 30-23. Lagets nye stjernespiller Anna Vjakhireva ble toppscorer med sju mål.

– Hun er en stor grunn til at Vipers tar dette gullet og er nok en gang lagets beste spiller, sier TV 2s håndballekspert Ida Alstad.

Dermed tok Vipers sin sjette NM-tittel på rad. Målvakt Katrine Lunde og Sunniva Næs Andersen har vært med på å ta alle gullene.

I tillegg har Vipers vunnet Champions League de siste to sesongene. De har også vunnet serien fem år på rad og er på strak vei mot det sjette seriegullet.

Sola tok sin andre sølvmedalje på tre år. De tapte også NM-finalen mot Vipers Kristiansand i 2021.

TAKKER PUBLIKUM: Mange møtte opp for å se Vipers feire nok et gull. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Rasende Stegavik

Etter 42 minutter tok Sola-trener Steffen Stegavik timeout. Sola-spillerne hadde blitt dømt for flere tekniske feil, og Vipers hadde virkelig rykket i fra og ledet med fem mål.

Foto: Christoffer Andersen

I pep-talken med spillerne raste han mot dommerne.

– Dere skal få jævlig skryt. For nå er det to dommere som ikke har lyst at vi skal være med i kampen. Faen, det irriterer meg noe jævlig, sier Stegavik.