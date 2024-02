Vipers-spillerne godtar lønnskutt

Vipers har den siste tiden jobbet hardt for å samle inn penger for å unngå at klubben skal gå konkurs.

Blant annet har spillerne gjennomført ringerunder til bedrifter for å samle inn penger, og ledelsen har sittet i utallige møter med næringslivet.



Mandag ettermiddag forteller Kristiansand-klubben i en pressemelding at spillerne har godtatt et lønnskutt.

Trenerteamet har i tillegg gått med på en reduksjon i sin lønn, og fra før av er alle i administrasjonen delvis permittert fra sine stillinger.

– Vi er fornøyde med å ha kommet til en enighet med spillerne og trenerteamet om en løsning. Klubben er nødt til å redusere kostnadene resten av sesongen og dette var et viktig steg i riktig retning. Jeg må berømme både spillere, trenerteam, og administrasjonen som alle har innsett alvorligheten og vært helt klare på at dette skal vi klare sammen, sier daglig leder Benedicte Løyland.

Men Vipers er ikke i mål med redningsaksjonen.

De har senest mandag hatt et møte med Kristiansand kommune om å få støtte til halleie av Aquarama som er på rundt en halv million kroner i året. En næringslivsgruppe har sagt at de er klare med i underkant av fire millioner kroner.

Klubben har selv hentet inn en snau million kroner. Så Vipers nærmer seg målet om seks millioner kroner som vil redde driften av klubben ut sesongen.

– Jeg er så takknemlig for all støtten vi som klubb har mottatt fra både nær og fjern. Det har vært rørende å se samholdet og engasjementet som har blitt vist for å få dette til, og det sier noe om at folk ser viktigheten av å ha et samlingspunkt for håndballglade mennesker på Sørlandet, forteller Løyland.