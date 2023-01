Vipers signerte ny stjernespiller

I desember offentliggjorde Vipers at to av deres største stjerner forlenger spillerkontraktene sine med klubben.

Både Katrine Lunde og Anna Vyakhireva har skrevet under kontrakter som strekker seg over de to neste sesongene.

Lunde har spilt for blant annet Győri ETO KC, Rostov-Don og Viborg. I 2016 vendte 42-åringen snuten hjem og signerte for Vipers.

Hun har de to siste sesongene vunnet Champions League med Vipers og i årets REMA 1000-liga er de så langt ubeseiret etter 13 serierunder.

Anna Vyakhireva kom til Vipers før inneværende sesong og fortalte til TV 2 at resigneringen til Lunde var en viktig faktor for at hun også forlenget med klubben.

– Jeg lyver hvis jeg ikke sier at hennes signering var viktig for at jeg valgte å fornye. Hun er en levende legende og det er en ære å få spille sammen med henne, sa stjernespilleren.

MED VIDERE: Katrine Lunde har skrevet en kontrakt med Vipers som strekker seg til sommeren 2025. Foto: Beate Oma Dahle

Og disse to er kun starten på det som kommer å utgjøre Vipers neste sesong.

Trener Ole Gustav Gjekstad fortalte i september i fjor at han gir seg som trener. I januar ble det klart at han har skrevet under en kontrakt med danske Odense fra neste sesong.

Denne uken ble det også kjent at assistenttrener Endre Fintland gir seg i klubben etter inneværende sesong.

En ny trener er ennå ikke bekreftet, men Kristiansand-klubben offentliggjorde torsdag en ny stjernesignering.

Den nederlandske landslagsspilleren Lois Abbingh har signert en toårskontrakt med klubben.

– Jeg er veldig stolt over å få spille for en klubb som er to ganger Champions League mester, og som har dominert den norske ligaen de siste årene. Jeg håper å kunne bidra på best mulig måte, og jeg er helt sikker på at både jeg og min familie vil føle oss hjemme i Kristiansand, sier Abbingh i en pressemelding.

GULL: Lois Abbingh avgjørende da Nederland vant VM i 2019. Hun scoret det siste målet på straffekast få sekunder før slutt. Hun ble også toppscorer i samme mesterskap med 71 mål. Foto: Bo Amstrup

Abbingh har tidligere spilt for Issy Paris, Rostov Don og Odense. Den rutinerte bakspilleren har lenge vært en sentral figur på det nederlandske landslaget.

– Det er en god signering av Vipers. Det er en spiller som har bært det nederlandske landslaget lenge og vært god. Hun har nå kommet tilbake etter fødsel, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Abbingh blir dermed en erstatter for Vipers sin storscorer, Markéta Jeřábková, som forlater klubben til sommeren for danske Ikast.

– Hun har en stor størrelse og et godt skudd. Med tanke på at de nå også har Katrine Lunde, Anna Vyakhireva og Jamina Roberts i tillegg, blir de slagkraftige også neste sesong.

– Men jeg går utifra at de ikke er ferdig handla, sier Svele.