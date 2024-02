Vipers reddet fra konkurs

JUBEL: Vipers har klart å unngå at klubben skal gå konkurs. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Kristiansand-klubben har sikret de økonomiske rammene for resten av sesongen.

De regjerende Champions League-mestrene har sikret driften ved hjelp av privat næringsliv, Kristiansand kommune, lønnskutt og innsamlingsaksjon.

Det fortalte daglig leder, Benedicte Løyland, til den oppmøtte pressen fredag formiddag.

– Vipers-familien er ydmyke og takknemlige. Tusen takk. Dette er en tillitserklæring på at Vipers er mer enn en håndballklubb i Kristiansand, sier Løyland.

– Vi er vårt ansvar bevisst, og jobber hver dag for at Vipers Kristiansand igjen skal bli økonomisk bærekraftig, legger Løyland til.



Spillergruppen ble informert om den gode nyheten på morgentrening fredag.

Vipers- og landslagsmålvakt, Katrine Lunde, forteller om en spillergruppe som fikk en god start på dagen. Selv er veteranen strålende fornøyd.

– Man føler seg veldig lettet, først og fremst, for å unngå konkurs. Den klumpen i magen har blitt vesentlig mindre, sier Lunde til TV 2.

Løyland tok over som daglig leder i Vipers august 2023.

– Jeg tror jeg lyver hvis jeg sier at det kun har vært en dans på roser. Jeg har fått kjenne på kroppen at det er noe spesielt. Samtidig tar jeg med meg mange erfaringer som jeg tror jeg aldri ville fått noen andre steder, sier en smilende daglig leder til TV 2.

– Hvordan tok spillergruppen beskjeden?

– Jeg formidlet nyheten til kapteinene i går (torsdag). De skulle formidle det videre på morgentreningen i dag (fredag). Jeg håper de får en god dag og har nok fullt fokus på kampen på lørdag. De har virkelig gjort en god innsats i den prosessen vi har vært gjennom.

De siste månedene har Vipers jobbet på spreng for å unngå at klubben går konkurs. Seks millioner kroner er det som har vært målet for å redde klubben ut sesongen.

Mandag 5.februar fortalte de regjerende Champions League-mestrene at spillerne og trenerteamet har godtatt et lønnskutt.

En næringslivsgruppe har sagt at de er klare med i underkant av fire millioner kroner.

Videre har klubben hatt møter med Kristiansand kommune for å få støtte til halleie av Aquarama (hjemmearenaen) som er på rundt en halv million kroner i året.