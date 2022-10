Vipers rasende etter straffedrama: – Føler jeg er på bingo

FTC - Vipers 26-26 (12-14)

Vipers Kristiansand gikk inn i det siste minuttet i Champions League-møtet med FTC med en tomålsledelse, men da sluttsignalet lød i Ungarn lørdag ettermiddag, sto det 26-26 på resultattavlen.

Det ble høydramatisk med snaut minuttet igjen da FTC fikk et straffekast som Katrine Lunde fikk foten på, før ballen rullet mot mål. Målvakten fikk kastet seg tilbake og dyttet ballen unna, men den ble dømt inne. Den avgjørelsen var Lunde selv svært uenig i.

Landslagsmålvakten ba om VAR, og på benken var det også sterke prostetser fra Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Gjekstad til TV 2: – Et lotteri

Gjekstad, som uttrykte sterkt misnøye mot dommeren gjennom store deler av kampen, gikk rett mot kamplederen etter kampslutt.

– Jeg føler at jeg er på bingo. Dette er som å være med på et lotteri der du ikke aner hva som kommer til å skje. Det var ikke mulig å forutse hvilken regelbok som ble brukt. Det er frustrerende, sier Gjekstad til TV 2.

Vipers-treneren mener dommerne ikke la seg på en linje, og at mye gikk mot kristiansanderne, spesielt det siste kvarteret av kampen.

– Det var mange brøytsituasjoner, skrittfeil, ballen som ble dømt inne som Katrine Lunde er sikker på ikke var inne … Jeg ser den ikke, men hun er hundre prosent sikker, sier Gjekstad.

Etter straffescoringen rotet Vipers bort ballen i det påfølgende angrep, og FTC og Gréta Márton kunne kontre inn utligningen til 26-26.

Det er ikke første gang Gjekstad er frustrert med dømmingen i Champions League.

– De må sette opp dommere som er gode nok, men nå har jeg sagt ifra en del ganger. Jeg tviler på at det skjer noe, sier Vipers-treneren.

Vipers ledet til pause

Kristiansanderne kom til kampen med håp om å slå tilbake etter 30-32-tapet for Bietigheim borte i forrige runde. Det var lagets første tap etter 31 strake seirer. Lørdag scoret Anna Vijakhireva åtte mål for den regjerende Champions League, men det holdt ikke til seier.

Det norske laget ledet 14–12 til pause, og det fortsatte jevnt også i annen omgang. Vipers dro først ifra, men hjemmelaget ga seg ikke og kjempet seg tilbake.

Katrine Lunde sto godt for Vipers og hadde tidlig i annen omgang en redningsprosent på over 40. Det tok lagvenninnene vare på og satte de fleste av sine baller i mål på motsatt side.

Med 20 sekunder igjen utlignet FTC, og Vipers greide ikke score i det siste angrepet.

Vipers ligger à poeng med Bietigheim og CSM Bucuresti på tabelltopp, men begge de to sistnevnte har én kamp til gode. De spiller sine kamper søndag.

– Nå har vi spilt to veldig tøffe bortekamper. Her burde det vært fullt mulig å dra hjem med begge poengene, men det er ingenting som tyder på at vi skal skli gjennom dette, for det kommer til å bli tøffe kamper mot de fleste lagene i gruppen. Det blir tett hele veien, sier Gjekstad.

Vipers tar imot CSM Bucuresti på hjemmebane neste runde. Gruppespillet er fortsatt ikke halvferdig etter fem runder. Det gjenstår ni kamper.