Vipers må kutte i spillerstallen etter millionunderskudd

– Isolert sett er jeg ikke fornøyd med et underskudd, men det var budsjettert slik at vi visste i hele 2022 at det gikk mot et underskudd. Det ble noe større enn budsjett på grunn av høyere lønnskostnader og reisekostnader spesielt til Champions League, sier styreleder Rune Nomeland i Våg HK til Fædrelandsvennen.

Vipers Kristiansand er organisert i selskapene Våg HK og Vipers Topphåndball AS. Vipers Topphåndball hadde godt over 2 millioner i egenkapital og dekket underskuddet i Våg HK med et omtrent tilsvarende beløp.

Foran denne sesongen ble Vipers-stallen økt fra 20 til 23 spillere.

– Sett i ettertid var det veldig fornuftig i og med vi har fått fem gravide spillere. Men den opprinnelige tanken var en bredere stall, sier daglig leder Per Geir Løvstad.

Styret opprettholder målsettingen om «Final 4» i Champions League hvert år.

– Vi mener fortsatt at vi har en god stamme, så målet er det samme. Men vi er mer utsatt dersom det kommer skader neste sesong, sier Løvstad – som forteller at klubben ser for seg en spillerstall på 18-20 spillere.