Vipers ble rystet – snudde til ny triumf

Storhamar - Vipers 26-32 (17-13)

Vipers slet i 40 minutter mot Storhamar i den andre finalekampen i sluttspillet, men storfavorittene snudde kampen i andre omgang.

Det endte med en 32-26-seier for Vipers, som dermed sikret seieren i sluttspillet.

Storhamar hadde snaut en tolvminuttersperiode uten scoring. Da benyttet Vipers muligheten til å snu kampen.

NY TITTEL: Katrine Lunde og Vipers kunne juble for sluttspilltriumf på Hamar. Foto: Geir Olsen / NTB

Det gikk fra 19-14 til 19-23 i perioden.

– Det var en god førsteomgang. Så skrudde Vipers opp og gjorde det vanskelig for oss, men det var moro å spille, sier Storhamar-profil Anniken Obaidli til TV 2.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad var ikke fornøyd med hva han fikk se av sitt lag i første omgang. Storhamar ledet 17-13 midtveis.

– Vi skyter veldig dårlig. I dag er det Storhamar som har de beste målvaktene. Våre har stort sett ikke fått tak i noe. Vi må opp i målet og i forsvar, men først og fremst sette sjansene, sa han til TV 2 i pausen.

Gjekstad mener Eli Marie Raasok i Storhamar-målet var hovedgrunnen til at Vipers fikk problemer.

STORSPILL: Storhamar-målvakt Eli Marie Raasok sto som en levende vegg i 40 minutter mot Vipers. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg har det bra. Det ble en sliter, men andre omgang var ganske god fra oss. Storhamar spilte en bedre kamp enn forrige gang, og de hadde en bra målvakt, så vi slet med å lage mål i en periode. Det var bra å få det i land, sier Gjekstad til TV 2 etter kampen.

Vipers har vunnet alt i hjemlig spill med serie, cup og sluttspill denne sesongen. Neste helg skal kristiansanderne spille Final4 i Champions League i Budapest.

– Jeg tror de fleste ville sagt at vi ikke er favoritter der, men vi er kanskje mer favoritter enn de to foregående gangene vi har vært der. Jeg har stor tro på at vi kan vinne der også, men det krevet at vi hever oss et par hakk til, sier Gjekstad.

I semifinalen venter den ungarske storklubben Györ.